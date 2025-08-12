Долар утримує позиції напередодні оприлюднення даних про інфляцію

У вівторок долар США залишався стабільним, а ринки готуються до оприлюднення важливого звіту про споживчу інфляцію, який може вплинути на очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Австралійський долар залишався стабільним за кілька годин до оголошення рішення Резервного банку Австралії щодо монетарної політики.

О 02:46 EET індекс долара США, який вимірює вартість валюти відносно шести інших валют, включаючи євро та єну, залишався стабільним на рівні 98,497 станом, після зростання на 0,5% протягом останніх двох сесій.

До цього долар знизився, оскільки вибір президента США Дональда Трампа на посаду губернатора ФРС, який схильний до м'якої політики, а також потенційні кандидати на посаду голови, які мають подібні погляди, змусили трейдерів збільшити бети на пом'якшення політики.

Крім того, представники ФРС висловлюють все більшу стурбованість щодо ринку праці, сигналізуючи про свою готовність знизити ставки вже у вересні.

Охолодження інфляції може зміцнити ставки на зниження наступного місяця, але якщо з'являться ознаки того, що мита Трампа посилюють ціновий тиск, це може змусити центральний банк поки що утриматися від дій.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження на чверть процентного пункту 17 вересня приблизно в 89%.

«Ризик-винагорода напередодні оприлюднення даних про споживчі ціни в США цього тижня передбачає помірне зростання курсу долара, оскільки будь-яке несподіване підвищення цін поставить під сумнів ринкові очікування щодо майже повного зниження ставок до вересня», - написали аналітики TD Securities у своєму дослідженні.

«З іншого боку, негативний сюрприз навряд чи так сильно вплине на ціноутворення ФРС і долар США», - зазначили вони.

«Причина в тому, що для того, щоб ФРС розглянула можливість надмірного зниження на 50 базисних пунктів, каталізатором буде подальше погіршення ситуації на ринку праці, а не негативний сюрприз з боку індексу споживчих цін».

Економісти, опитані Reuters, очікують, що базовий індекс споживчих цін у липні зріс на 0,3%, що підвищить річний показник до 3%.

У вівторок долар подорожчав на 0,1% до 148,28 єни. Курс євро залишився незмінним на рівні 1,1615 долара.

У понеділок долар практично не зреагував на підписання Трампом указу про продовження на 90 днів мораторію на різке підвищення мит на китайський імпорт, що, на думку деяких учасників ринку, було очікуваним кроком.

У той час як США і Китай прагнуть укласти угоду, яка дозволить уникнути тризначних імпортних мит, американський чиновник повідомив Reuters, що виробники мікросхем Nvidia і AMD погодилися виділити 15% доходів від продажів у Китаї уряду США з метою отримання експортних ліцензій на напівпровідники.

Юань залишався стабільним на рівні 7,1935 за долар в офшорній торгівлі.

Австралійський долар коштував 0,6518 долара, що майже не змінилося з понеділка, оскільки економісти та інвестори широко очікували зниження ставки на чверть процентного пункту з боку РБА після того, як інфляція у другому кварталі виявилася слабшою, ніж очікувалося, а рівень безробіття досяг найвищого рівня за останні 3,5 роки.

Однак ризик несподіванки посилився через зміну в процесі прийняття рішень у центральному банку, і багато трейдерів були здивовані, коли минулого місяця рада з питань політики утрималася від зниження ставок.

Криптовалюта біткойн залишилася без змін на рівні близько 118 845 доларів після того, як у понеділок піднялася до 122 308,25 доларів, що наблизило її до історичного максимуму в 123 153,22 доларів, досягнутого в середині липня.