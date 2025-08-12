Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар утримує позиції напередодні оприлюднення даних про інфляцію

08:20 12.08.2025 |

Фінанси

 

У вівторок долар США залишався стабільним, а ринки готуються до оприлюднення важливого звіту про споживчу інфляцію, який може вплинути на очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Австралійський долар залишався стабільним за кілька годин до оголошення рішення Резервного банку Австралії щодо монетарної політики.

О 02:46 EET індекс долара США, який вимірює вартість валюти відносно шести інших валют, включаючи євро та єну, залишався стабільним на рівні 98,497 станом, після зростання на 0,5% протягом останніх двох сесій.

До цього долар знизився, оскільки вибір президента США Дональда Трампа на посаду губернатора ФРС, який схильний до м'якої політики, а також потенційні кандидати на посаду голови, які мають подібні погляди, змусили трейдерів збільшити бети на пом'якшення політики.

Крім того, представники ФРС висловлюють все більшу стурбованість щодо ринку праці, сигналізуючи про свою готовність знизити ставки вже у вересні.

Охолодження інфляції може зміцнити ставки на зниження наступного місяця, але якщо з'являться ознаки того, що мита Трампа посилюють ціновий тиск, це може змусити центральний банк поки що утриматися від дій.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження на чверть процентного пункту 17 вересня приблизно в 89%.

«Ризик-винагорода напередодні оприлюднення даних про споживчі ціни в США цього тижня передбачає помірне зростання курсу долара, оскільки будь-яке несподіване підвищення цін поставить під сумнів ринкові очікування щодо майже повного зниження ставок до вересня», - написали аналітики TD Securities у своєму дослідженні.

«З іншого боку, негативний сюрприз навряд чи так сильно вплине на ціноутворення ФРС і долар США», - зазначили вони.

«Причина в тому, що для того, щоб ФРС розглянула можливість надмірного зниження на 50 базисних пунктів, каталізатором буде подальше погіршення ситуації на ринку праці, а не негативний сюрприз з боку індексу споживчих цін».

Економісти, опитані Reuters, очікують, що базовий індекс споживчих цін у липні зріс на 0,3%, що підвищить річний показник до 3%.

У вівторок долар подорожчав на 0,1% до 148,28 єни. Курс євро залишився незмінним на рівні 1,1615 долара.

У понеділок долар практично не зреагував на підписання Трампом указу про продовження на 90 днів мораторію на різке підвищення мит на китайський імпорт, що, на думку деяких учасників ринку, було очікуваним кроком.

У той час як США і Китай прагнуть укласти угоду, яка дозволить уникнути тризначних імпортних мит, американський чиновник повідомив Reuters, що виробники мікросхем Nvidia і AMD погодилися виділити 15% доходів від продажів у Китаї уряду США з метою отримання експортних ліцензій на напівпровідники.

Юань залишався стабільним на рівні 7,1935 за долар в офшорній торгівлі.

Австралійський долар коштував 0,6518 долара, що майже не змінилося з понеділка, оскільки економісти та інвестори широко очікували зниження ставки на чверть процентного пункту з боку РБА після того, як інфляція у другому кварталі виявилася слабшою, ніж очікувалося, а рівень безробіття досяг найвищого рівня за останні 3,5 роки.

Однак ризик несподіванки посилився через зміну в процесі прийняття рішень у центральному банку, і багато трейдерів були здивовані, коли минулого місяця рада з питань політики утрималася від зниження ставок.

Криптовалюта біткойн залишилася без змін на рівні близько 118 845 доларів після того, як у понеділок піднялася до 122 308,25 доларів, що наблизило її до історичного максимуму в 123 153,22 доларів, досягнутого в середині липня.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес