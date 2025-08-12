Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 08:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар утримує позиції напередодні оприлюднення даних про інфляцію
08:20 12.08.2025 |
У вівторок долар США залишався стабільним, а ринки готуються до оприлюднення важливого звіту про споживчу інфляцію, який може вплинути на очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.
Австралійський долар залишався стабільним за кілька годин до оголошення рішення Резервного банку Австралії щодо монетарної політики.
О 02:46 EET індекс долара США, який вимірює вартість валюти відносно шести інших валют, включаючи євро та єну, залишався стабільним на рівні 98,497 станом, після зростання на 0,5% протягом останніх двох сесій.
До цього долар знизився, оскільки вибір президента США Дональда Трампа на посаду губернатора ФРС, який схильний до м'якої політики, а також потенційні кандидати на посаду голови, які мають подібні погляди, змусили трейдерів збільшити бети на пом'якшення політики.
Крім того, представники ФРС висловлюють все більшу стурбованість щодо ринку праці, сигналізуючи про свою готовність знизити ставки вже у вересні.
Охолодження інфляції може зміцнити ставки на зниження наступного місяця, але якщо з'являться ознаки того, що мита Трампа посилюють ціновий тиск, це може змусити центральний банк поки що утриматися від дій.
Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження на чверть процентного пункту 17 вересня приблизно в 89%.
«Ризик-винагорода напередодні оприлюднення даних про споживчі ціни в США цього тижня передбачає помірне зростання курсу долара, оскільки будь-яке несподіване підвищення цін поставить під сумнів ринкові очікування щодо майже повного зниження ставок до вересня», - написали аналітики TD Securities у своєму дослідженні.
«З іншого боку, негативний сюрприз навряд чи так сильно вплине на ціноутворення ФРС і долар США», - зазначили вони.
«Причина в тому, що для того, щоб ФРС розглянула можливість надмірного зниження на 50 базисних пунктів, каталізатором буде подальше погіршення ситуації на ринку праці, а не негативний сюрприз з боку індексу споживчих цін».
Економісти, опитані Reuters, очікують, що базовий індекс споживчих цін у липні зріс на 0,3%, що підвищить річний показник до 3%.
У вівторок долар подорожчав на 0,1% до 148,28 єни. Курс євро залишився незмінним на рівні 1,1615 долара.
У понеділок долар практично не зреагував на підписання Трампом указу про продовження на 90 днів мораторію на різке підвищення мит на китайський імпорт, що, на думку деяких учасників ринку, було очікуваним кроком.
У той час як США і Китай прагнуть укласти угоду, яка дозволить уникнути тризначних імпортних мит, американський чиновник повідомив Reuters, що виробники мікросхем Nvidia і AMD погодилися виділити 15% доходів від продажів у Китаї уряду США з метою отримання експортних ліцензій на напівпровідники.
Юань залишався стабільним на рівні 7,1935 за долар в офшорній торгівлі.
Австралійський долар коштував 0,6518 долара, що майже не змінилося з понеділка, оскільки економісти та інвестори широко очікували зниження ставки на чверть процентного пункту з боку РБА після того, як інфляція у другому кварталі виявилася слабшою, ніж очікувалося, а рівень безробіття досяг найвищого рівня за останні 3,5 роки.
Однак ризик несподіванки посилився через зміну в процесі прийняття рішень у центральному банку, і багато трейдерів були здивовані, коли минулого місяця рада з питань політики утрималася від зниження ставок.
Криптовалюта біткойн залишилася без змін на рівні близько 118 845 доларів після того, як у понеділок піднялася до 122 308,25 доларів, що наблизило її до історичного максимуму в 123 153,22 доларів, досягнутого в середині липня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
ТОП-НОВИНИ
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Акції в Азії зростають: Японія та Австралія досягли рекордних максимумів; РБА знизив ставки, як і очікувалося
|Долар утримує позиції напередодні оприлюднення даних про інфляцію
|Акції на Волл-стріт завершили день падінням, у центрі уваги - дані про інфляцію та торгівля з Китаєм
|За тиждень бізнес отримав мільярд гривень доступних кредитів
|Кількість страховиків в Україні у липні-2025 скоротилась на одного, кількість банків не змінилася - НБУ
|Долар США слабо зміцнюється до основних світових валют
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів