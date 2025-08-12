Акції на Волл-стріт завершили день падінням, у центрі уваги - дані про інфляцію та торгівля з Китаєм

Основні індекси Волл-стріт завершили понеділок падінням, оскільки інвестори з нетерпінням чекають на дані про інфляцію, щоб оцінити перспективи процентних ставок і стежити за розвитком торгівлі між США та Китаєм.

Інвестори очікують, що нещодавні кадрові зміни у Федеральній резервній системі США та ознаки слабкості ринку праці можуть спонукати центральний банк до прийняття м'якої монетарної політики в кінці цього року, що підживить оптимізм.

Звіт про споживчу інфляцію за липень буде опублікований у вівторок, і інвестори очікують, що ФРС знизить вартість позик приблизно на 60 базисних пунктів до грудня, згідно з даними, зібраними LSEG.

«Дані про інфляцію починають відображати більш прямий вплив мит на споживачів, що викликає занепокоєння щодо того, що інфляція залишиться стійкою», - сказав Ерік Тіл, головний інвестиційний директор Comerica Wealth Management.

«Для обґрунтування зниження ставок необхідні нижчі показники інфляції та повільніше зростання».

Індекс Dow Jones Industrial Average закрився на 200,52 пункти, або 0,45%, нижче - 43 975,09, S&P 500 втратив 16,00 пунктів, або 0,25%, до 6373,45, а Nasdaq Composite втратив 64,62 пункти, або 0,3%, до 21 385,40.

Акції Nvidia та Advanced Micro Devices протягом дня були нестабільними, завершивши день падінням на 0,35% та 0,28% відповідно.

Американський чиновник повідомив Reuters, що великі виробники напівпровідників погодилися віддавати уряду США 15% доходу від продажу своїх передових чіпів Китаю.

Аналітики заявили, що цей збір може вдарити по маржі виробників чіпів і створити прецедент для Вашингтона щодо оподаткування критично важливого експорту США, який потенційно може вийти за межі напівпровідників.

Окремо, президент США Дональд Трамп підписав указ, який продовжує на 90 днів паузу в різкому підвищенні американських мит на китайський імпорт, повідомив представник Білого дому.

Дозвіл на продаж напівпровідників Китаю був невід'ємною частиною угоди, підписаної Вашингтоном і Пекіном цього року, яка закінчується у вівторок. Трамп високо оцінив співпрацю Китаю в переговорах на прес-конференції в Білому домі в понеділок.

Трейдери зробили крок назад після того, як S&P 500 і Nasdaq минулого тижня продемонстрували найсильніші тижневі результати за більш ніж місяць.

Citigroup і UBS Global Research стали останніми брокерськими компаніями, які підвищили свої річні цілі для індексу S&P 500.

Micron Technology підвищила свій прогноз щодо доходу і скоригованого прибутку за четвертий квартал, що призвело до зростання її акцій на 4%.

Intel піднявся на 3,5% після того, як з'явилася інформація про те, що генеральний директор Ліп-Бу Тан прибув у понеділок до Білого дому. Трамп закликав до його відставки минулого тижня.

TKO підскочив на 10% після того, як Paramount викупила у компанії, що займається організацією розважальних заходів, права на ексклюзивну трансляцію подій UFC протягом наступних семи років в рамках угоди на суму близько 7,7 млрд доларів.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,18 до 1. На NYSE було зафіксовано 251 новий максимум і 98 нових мінімумів.

На Nasdaq кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,24 до 1.

S&P 500 зафіксував 15 нових 52-тижневих максимумів і 17 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 73 нових максимуми і 121 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 15,5 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,3 млрд акцій за попередні 20 сесій.