Азіатські акції зростають на тлі зростання акцій Nvidia, але побоювання щодо мит Трампа обмежують потенціал зростання

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, а акції технологічних компаній слідували за зростанням Nvidia, яка нещодавно перетнула позначку в 4 трильйони доларів, хоча побоювання щодо торгових мит США залишалися актуальними.

Японські ринки відставали від своїх аналогів протягом дня: індекс Nikkei 225 впав на 0,5%, а TOPIX - на 0,8% після того, як президент США Дональд Трамп на початку тижня ввів 25-відсоткові мита на японські товари. Переговори між Токіо і Вашингтоном також, здається, зайшли в глухий кут, оскільки Японія продовжує вимагати звільнення від більшості американських мит.

Регіональні ринки в основному взяли позитивний приклад з Волл-стріт, оскільки NVIDIA Corporation сприяла зростанню акцій технологічних компаній, підштовхнувши індекс NASDAQ Composite до рекордного рівня.

Однак мита Трампа обмежили зростання, особливо після того, як він ввів 50% мито на Бразилію, а також виконав свою погрозу про введення 50% мита на імпорт міді. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,2% на азіатських торгах після останнього митного удару Трампа.

Південнокорейський KOSPI показав найкращі результати за день, піднявшись на 0,8%, оскільки місцеві акції виробників мікросхем зросли, слідуючи за Nvidia.

Гігант у виробництві мікросхем пам'яті та основний постачальник Nvidia, SK Hynix, піднявся на 3,2%, продовживши зростання попередньої сесії і залишившись близьким до рекордного максимуму. SK Hynix Inc піднявся на початку цього тижня після того, як конкурент Samsung Electronics Co Ltd оголосив про значно нижчий, ніж очікувалося, прибуток за 2024 рік.

Банк Кореї у четвер залишив процентні ставки без змін, як і очікувалося, і дав зрозуміти, що політики залишаються відкритими до подальшого зниження ставок на тлі стійких негативних факторів для економіки Східної Азії.

Інші азіатські ринки були менш оптимістичними, але все ж продемонстрували деяке зростання. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,3% кожен, але залишилися стриманими після опублікування в середу посередніх даних про інфляцію в Китаї.

Індекс Hang Seng в Гонконзі залишився без змін, оскільки зростання в секторі технологій компенсувало втрати в місцевих китайських акціях.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,6%, оскільки невизначеність щодо Резервного банку Австралії була пом'якшена зростаючими ставками на те, що центральний банк знизить процентні ставки в серпні, після несподіваного утримання на початку цього тижня.

Індекс Straits Times Сінгапуру зріс на 0,4%, а ф'ючерси Gift Nifty 50 на індекс Nifty 50 Індії впали на 0,1%, вказуючи на негативне відкриття.

Азіатські ринки залишалися в основному на межі цього тижня, оскільки Трамп почав публікувати листи, в яких викладав жорсткі торгові мита проти основних торгових партнерів. Японія і Південна Корея були обкладені 25% тарифами.

У середу Трамп ввів 50% мито на Бразилію, що викликало різку критику і погрози пропорційних заходів у відповідь з боку Бразилії.

Президент США також оголосив про введення 50% мита на мідь, виконавши свою попередню погрозу про такий крок. Трамп заявив, що це зроблено для стимулювання місцевої мідної промисловості.

Хоча ринки дещо заспокоїлися після того, як Трамп переніс термін введення мит з 9 липня на 1 серпня, інвестори тепер чекають на нові торговельні угоди з Вашингтоном, які могли б пом'якшити повний вплив мит президента.

Однак досі Вашингтон підписав торговельні угоди лише з Великою Британією та В'єтнамом, а також рамкову угоду з Китаєм.

Те, що Трамп звільнив Індію та Європейський Союз від свого останнього раунду мит, свідчить про те, що угоди з цими двома країнами можуть бути близькими.