Фінансові новини
- |
- 23.12.25
- |
- 08:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: TikTok підписав угоду щодо продажу американського підрозділу інвесторам зі США
10:33 22.12.2025 |
Китайська компанія ByteDance, яка володіє популярною соцмережею TikTok, підписала угоду про відчуження свого американського підрозділу на користь спільного підприємства, яке перебуватиме під контролем інвесторів зі США.
Про це повідомляє Axios із посиланням на внутрішній документ компанії, передає "Європейська правда".
Згідно з внутрішньою запискою, надісланою генеральним директором Шоу Чеу, угода має бути укладена 22 січня.
Oracle, Silver Lake і MGX з Абу-Дабі спільно володітимуть 45% американської компанії, яка матиме назву "TikTok USDS Joint Venture LLC".
Майже третина компанії належатиме афілійованим особам існуючих інвесторів ByteDance, а майже 20% залишиться у власності ByteDance.
Також, як свідчить документ, американське спільне підприємство буде відповідати за захист даних у США, безпеку алгоритмів, модерацію контенту та забезпечення якості програмного забезпечення.
Воно буде відповідати за "перенавчання алгоритму рекомендацій контенту на основі даних американських користувачів, щоб гарантувати, що контент-стрічка не піддається зовнішньому втручанню".
"Довірений партнер з безпеки буде відповідати за аудит і перевірку дотримання узгоджених умов національної безпеки, і Oracle буде довіреним партнером з безпеки після завершення транзакції", - зазначили у документі.
Після закриття угоди американське спільне підприємство "буде діяти як незалежна організація, що має повноваження щодо захисту даних, безпеки алгоритмів, модерації контенту та забезпечення якості програмного забезпечення в США, тоді як американські підрозділи TikTok global будуть керувати глобальною сумісністю продуктів та певними комерційними діями, включаючи електронну комерцію, рекламу та маркетинг".
За інформацією співрозмовника видання, вартість угоди становить близько $14 млрд.
Нагадаємо, початковий дедлайн для продажу TikTok у ByteDance був 19 січня, але наступного дня після вступу на посаду американський президент Дональд Трамп підписав указ, який дав компанії ще 75 днів на укладення угоди.
Потім Трамп кілька разів продовжував термін продажу. Зокрема американський президент заявляв, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинило угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
|ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
|Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Paramount пропонує нову пропозицію придбання Warner Bros. з особистою фінансовою гарантією від Ларрі Еллісона
|Бабіш: Долю чеської ініціативи для України вирішать у січні
|Рішення Трампа щодо Гренландії: прем’єрка Данії очікує поваги, до МЗС викликають посла
|Китай запроваджує нові правила ціноутворення для інтернет-платформ
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
|ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції для РФ
|ЗМІ: TikTok підписав угоду щодо продажу американського підрозділу інвесторам зі США
Бізнес
|Xiaomi піднімає ціну на свої планшети
|Samsung підняла контрактні ціни на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років