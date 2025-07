Азіатські акції зростають, незважаючи на загрозу введення мит Трампом. Австралія падає після рішення РБА

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, не зважаючи на загрозу підвищення торгових мит США, оскільки коментарі президента Дональда Трампа свідчили про те, що Вашингтон залишається відкритим для подальших переговорів.

Австралійські ринки відставали, дещо поглибивши свої внутрішньоденні втрати після того, як Резервний банк Австралії несподівано залишив процентні ставки без змін, посилаючись на невизначеність щодо внутрішньої інфляції та міжнародної торгівлі.

Акції в Азії в цілому були сильними, незважаючи на слабкий нічний старт на Волл-стріт, оскільки Трамп почав надсилати листи провідним економікам, в яких виклав мита США проти них. Однак президент продовжив термін введення тарифів з 9 липня до 1 серпня, а також дав зрозуміти, що залишається відкритим для переговорів.

Ф'ючерси на Волл-стріт впали під час азіатських торгів, але після коментарів Трампа їхні втрати були обмежені. Ф'ючерси на S&P 500 залишилися без змін після втрати 0,3%.

Південнокорейський KOSPI підскочив на 1,5% у вівторок, а японський індекс Nikkei 225 додав 0,3%. Індекс TOPIX також додав 0,1%.

Індекс KOSPI піднявся завдяки стрибку на понад 3% акцій гіганта з виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix Inc, які подорожчали після того, як конкурент Samsung Electronics Co Ltd прогнозував значно нижчий, ніж очікувалося, операційний прибуток за другий квартал. Акції Samsung впали приблизно на 1%.

У понеділок Трамп опублікував листи, в яких виклав 25% мита проти Сеула і Токіо, а також оприлюднив рівні мит для ряду інших азіатських і африканських країн.

Малайзія також зіткнеться з 25% митом, а Таїланд отримав 36% мито. Індонезія зіткнеться з 32% митом.

Малайзійські акції впали на 0,7%, а індонезійські акції втратили 0,2%.

Трамп заявив, що мита набудуть чинності з 1 серпня, перенісши попередній термін 9 липня. Однак пізніше президент повідомив журналістам, що він не «на 100% впевнений» у терміні 1 серпня і що він відкритий для альтернативних пропозицій в ході триваючих торговельних переговорів.

Ці коментарі, а також відтермінування Трампом терміну введення мит з 9 липня, породили надії, що більше країн укладуть торговельні угоди з Вашингтоном і що Трамп зрештою не введе високі мита.

Інші азіатські фондові індекси відреагували на цю новину оптимістично. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,7% і 0,6% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng - на 0,7%.

Сінгапурський індекс Straits Times додав 0,5%.

Індійський індекс Nifty 50 відставав, торгуючись в бічному тренді, зосередившись переважно на торговельній угоді між Нью-Делі та Вашингтоном, яка, за словами Білого дому, є близькою до укладення.

Індекс ASX 200 в Австралії впав на 0,2%, дещо поглибивши втрати після того, як РБА залишив процентні ставки без змін на рівні 3,85%.

Центральний банк в основному уникнув очікувань, що він знизить ставки на 25 базисних пунктів втретє цього року, заявивши, що може дозволити собі почекати трохи довше, щоб підтвердити, що інфляція знижується відповідно до очікувань.

РБА також вказав на зростання невизначеності щодо торговельної політики США, але заявив, що найгірший сценарій, ймовірно, не реалізується.

Проте ринки були здивовані рішенням РБА, оскільки охолодження інфляції та млява економічна активність змушували трейдерів в основному схилятися до подальшого пом'якшення монетарної політики.