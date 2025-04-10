Нафта відступає, незважаючи на митну паузу, через ескалацію торговельної війни між США та Китаємс

Ціни на нафту знизилися в четвер, оскільки президент США Дональд Трамп посилив торговельну війну з Китаєм, навіть незважаючи на те, що він оголосив про 90-денну паузу в митах, спрямованих на інші країни.

О 05%20 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 77 центів, або на 1,18%, до 64,71 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 65 центів, або на 1,04%, до 61,70 долара.

Після митної паузи щодо більшості країн, базові контракти на нафту в середу встановилися на 4% вище після падіння на 7% протягом сесії.

Трамп, однак, підвищив ставку мита для Китаю до 125% з раніше оголошених 104%, які почали діяти раніше в середу.

Підвищення мит США на Китай залишає багато невизначеності на ринках, зазначили в четвер у своїй аналітичній замітці стратеги ING по сировинним товарам.

«Ця невизначеність, як і раніше, може затягнути глобальне зростання, що, безумовно, викликає занепокоєння для попиту на нафту», - відзначають вони.

«Форвардна крива ICE Brent сигналізує про кращу забезпеченість ринку нафтою», - зазначають стратеги, відзначаючи, що ICE Brent перейшла в режим контанго, починаючи з контракту на січень 2026 року.

Китай також оголосив про введення додаткового імпортного збору на американські товари, запровадивши з четверга мито у розмірі 84%.

«Ми можемо очікувати, що ціни на нафту відновлять більш широку тенденцію до зниження, як тільки оптимізм навколо нещодавнього скасування мит згасне», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег онлайн-торгівельної платформи IG.

«З боку попиту зберігаються зустрічні вітри, а перспективи зростання Китаю знаходяться під загрозою через триваючу політику «око за око», - сказав Єп.

Інвестори також спостерігали за змішаними факторами пропозиції.

«Ціни також знайшли деяку підтримку після того, як Keystone Pipeline оголосив про форс-мажорні обставини щодо запланованих поставок нафти», - повідомили аналітики ANZ Research в четвер, зазначивши, що існують ризики зниження цін на нафту на тлі ознак зростання поставок з боку членів ОПЕК.

Нафтопровід Keystone з Канади до США залишався закритим в середу після розливу нафти поблизу Форт-Ренсом, Північна Дакота, в той час як плани щодо його повернення в експлуатацію оцінювалися, повідомив його оператор South Bow.

У той же час, Каспійський трубопровідний консорціум відновив завантаження нафти на одному з двох раніше закритих причалів у Чорному морі, повідомив в середу, після того, як суд зняв обмеження, накладені на об'єкт групи, підтримуваної Заходом, російським регулятором.

За даними Управління енергетичної інформації, за тиждень до 4 квітня запаси нафти в США зросли на 2,6 мільйона барелів, що майже вдвічі перевищило очікування опитування агентства Reuters, яке прогнозувало зростання на 1,4 мільйона барелів.