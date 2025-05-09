Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного перемир'я і згадав про санкції

 
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після розмови з президентом України 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир'я та знову згадав про можливість нових санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що закликає до "в ідеалі 30-денного безумовного перемир'я" - на пропозицію якого вже погоджувалась Україна, але не погодились у Кремлі, та пригрозив Росії санкціями.

"Сподіваюся, якесь прийнятне перемир'я буде дотримуватися і обидві сторони вважатимуться відповідальними за повагу до недоторканності цих прямих переговорів. Якщо перемир'я не будуть поважати, США і партнери застосують нові санкції", - заявив президент США, не акцентуючи, що адресує це саме Москві.

Він додав, що і далі прагнутиме забезпечити мир між РФ та Україною у співпраці з Європою та підкреслив, що це має бути сталий мир.

"Це перемир'я має стати підґрунтям для мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я готовий миттєво долучитися, якщо мої послуги будуть потрібні", - додав Дональд Трамп.

Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного перемир&apos;я і згадав про санкції

 

Нагадаємо, перед цим Трамп сказав, що пропозиція "триденного перемир'я" від Путіна - це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.

Також він висловив думку, що правитель РФ став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.

Відео на тему:
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5113
  0,0725
 0,17
EUR
 1
 46,8870
  0,1875
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0476  0,07 0,17 41,7676  0,10 0,23
EUR 46,5088  0,19 0,41 47,2971  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,11 0,25 41,5350  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес