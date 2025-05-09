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Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного перемир'я і згадав про санкції
08:49 09.05.2025 |
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп заявив, що закликає до "в ідеалі 30-денного безумовного перемир'я" - на пропозицію якого вже погоджувалась Україна, але не погодились у Кремлі, та пригрозив Росії санкціями.
"Сподіваюся, якесь прийнятне перемир'я буде дотримуватися і обидві сторони вважатимуться відповідальними за повагу до недоторканності цих прямих переговорів. Якщо перемир'я не будуть поважати, США і партнери застосують нові санкції", - заявив президент США, не акцентуючи, що адресує це саме Москві.
Він додав, що і далі прагнутиме забезпечити мир між РФ та Україною у співпраці з Європою та підкреслив, що це має бути сталий мир.
"Це перемир'я має стати підґрунтям для мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я готовий миттєво долучитися, якщо мої послуги будуть потрібні", - додав Дональд Трамп.
Нагадаємо, перед цим Трамп сказав, що пропозиція "триденного перемир'я" від Путіна - це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.
Також він висловив думку, що правитель РФ став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.
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