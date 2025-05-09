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Держдеп: «угода про надра» з Україною не повʼязана з переговорами про припинення вогню
23:56 08.05.2025 |
Сполучені Штати вважають укладену з Україною угоду про рідкісноземельні метали та переговори про завершення війни окремими процесами.
Про це сказала на брифінгу 8 травня речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда".
За словами Брюс, угода про економічне партнерство України і США "зовсім не пов'язана з переговорами щодо припинення вогню та конфлікту".
"Угода про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною - це окрема динаміка. Це щось, що, безсумнівно, має тривати і забезпечувати... надходження коштів у майбутньому для відновлення (України. - Ред.) після закінчення конфлікту", - додала вона.
Речниця Держдепу, однак, зазначила, що укладення угоди про надра вказує на зміцнення українсько-американського партнерства.
"Як ми вже казали, дружба зі Сполученими Штатами може допомогти вашій країні, зробити її безпечнішою і відкрити майбутнє для людей", - пояснила Брюс.
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