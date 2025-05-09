Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держдеп: «угода про надра» з Україною не повʼязана з переговорами про припинення вогню

 

Сполучені Штати вважають укладену з Україною угоду про рідкісноземельні метали та переговори про завершення війни окремими процесами.

Про це сказала на брифінгу 8 травня речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда".

За словами Брюс, угода про економічне партнерство України і США "зовсім не пов'язана з переговорами щодо припинення вогню та конфлікту".

"Угода про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною - це окрема динаміка. Це щось, що, безсумнівно, має тривати і забезпечувати... надходження коштів у майбутньому для відновлення (України. - Ред.) після закінчення конфлікту", - додала вона.

Речниця Держдепу, однак, зазначила, що укладення угоди про надра вказує на зміцнення українсько-американського партнерства.

"Як ми вже казали, дружба зі Сполученими Штатами може допомогти вашій країні, зробити її безпечнішою і відкрити майбутнє для людей", - пояснила Брюс.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5113
  0,0725
 0,17
EUR
 1
 46,8870
  0,1875
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1159  0,09 0,22 41,6719  0,00 0,00
EUR 46,7000  0,01 0,02 47,4385  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,11 0,25 41,5350  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес