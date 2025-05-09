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АНАЛІТИКА

США та Велика Британія оголосили про торговельну угоду – першу після «дня звільнення Америки»

 

США уклали торгову угоду з Великою Британією - поки що з єдиною країною, проти якої були запроваджені мита. Про це повідомив американський президент Дональд Трамп у Truth Social.

"Зважаючи на нашу багаторічну історію та спільну відданість, для нас велика честь, що саме Велика Британія стала нашою першою угодою, про яку ми оголосили", - написав очільник Білого дому.

За його словами, це "повна та всеосяжна" угода, яка зміцнить відносини між Вашингтоном та Лондоном на багато років у майбутньому.

Прем'єр Британії Кір Стармер, як передає Bloomberg, зазначив, що угода базується на "надзвичайно важливих" сталеливарній, алюмінієвій та автомобільній промисловостях, але залишаються деталі, які ще потрібно узгодити.

На сайті британського уряду повідомляється, що угода передбачає зниження американських мит на автомобілі з Великої Британії з 27,5% до 10% та повне скасування 25% мита на сталь і алюміній.

США відкриють доступ до ринку для британських фермерів з квотою на 13 000 метричних тонн яловичини.

Білий дім повідомив, що угода передбачає значне розширення доступу до ринку Великої Британії, що створює можливості для експорту американських товарів на $5 мільярдів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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