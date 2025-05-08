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Долар США зростає 3-тю сесію до кошика основних світових валют
16:55 08.05.2025 |
Курс долара США підвищується третю сесію до кошика основних світових валют.
Підтримку американській валюті надала новина про те, що США і Велика Британія в четвер підпишуть торговельну угоду, повідомляє Trading Economcis.
Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, зріс на 0,32% відносно рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,09%.
Євро торгується вдень у районі $1,1305 порівняно з $1,1303 на закриття минулої сесії.
Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 163,48 єни порівняно зі 162,55 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 144,58 єни проти 143,82 єни.
Тим часом британська нацвалюта дорожчає через несподіваний розкид голосів керівників Банку Англії щодо зміни базової ставки.
Британський ЦБ у четвер знизив процентну ставку на 25 базисних пунктів - до 4,25% річних, як і очікувалося. Але серед членів Комітету з грошово-кредитної політики стався розкол на три групи: п'ятеро осіб проголосували за скорочення на 25 б.п., двоє виступили за зниження одразу на 50 б.п., а ще двоє керівників хотіли зберегти вартість запозичень на колишньому рівні.
"Два члени комітету вважали за краще залишити ставки без змін. Це може послабити спекуляції щодо можливості зниження ставки на засіданні наступного місяця", - вважає головний економіст Investec Філіп Шоу.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3334 порівняно з $1,3291 на закриття минулої сесії. Курс євро становить 0,8478 фунта проти 0,8505 фунта.
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