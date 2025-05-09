Індекси Волл-стріт зросли після укладення першої торговельної угоди

Американські акції зросли в четвер, оскільки інвестори вітали нову торговельну угоду, укладену між Сполученими Штатами і Великобританією, а президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що майбутні переговори з Китаєм будуть більш істотними, ніж передбачалося спочатку.

Британія погодилася знизити свої мита до 1,8% з 5,1% і надати більший доступ до американських товарів в рамках угоди, в той час як 10% базовий тариф на товари, що імпортуються з Великобританії в США, залишається в силі.

Акції авіакомпаній зросли після того, як американо-британська угода звільнила від мит частини літаків, вироблені Rolls-Royce, а індекс пасажирських авіакомпаній S&P 500 закрився зростанням на 5,4%, на чолі зі зростанням акцій Delta Air Lines на 7,2%.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Великобританія закупить літаків Boeing на 10 мільярдів доларів, в результаті чого акції авіабудівника виросли на 3,3%, ставши лідером індексу Dow.

Трамп також заявив, що очікує суттєвих переговорів між США та Пекіном щодо торгівлі на цих вихідних і не здивується, якщо угода буде досягнута.

«Це була позитивна реакція на угоду з Великою Британією. Трамп - шоумен, і коли він сказав, що переговори в Женеві на цих вихідних будуть предметними, ви повинні повірити йому на слово, але ви ніколи не знаєте», - сказав Скотт Велч, головний інвестиційний директор Certuity в Потомаку, штат Меріленд.

«Ринок шукає привід видихнути і повірити, що ми прийдемо до більш розумного результату, ніж просто тотальна глобальна торгова війна».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 254,48 пункту, або на 0,62%, до 41 368,45, S&P 500 - на 32,66 пункту, або на 0,58%, до 5 663,94, а Nasdaq Composite - на 189,98 пункту, або на 1,07%, до 17 928,14.

На рівні секторів найкраще показали себе споживчі товари, промисловість та енергетика, тоді як охорона здоров'я та комунальні послуги відставали.

Індекс Russell 2000, орієнтований на внутрішній ринок, виріс на 1,9% і закрився на найвищому рівні з 2 квітня, дня, коли було оголошено про мита.

Акції напівпровідникових компаній виросли на 1% після зростання на 1,7% на попередній сесії після того, як представник адміністрації Трампа заявив, що адміністрація Трампа планує скасувати і змінити правило, яке обмежувало експорт складних чіпів штучного інтелекту.

У середу Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін і вказала на підвищені ризики інфляції та безробіття, що ще більше погіршило економічні перспективи найбільшої економіки світу.

Ринки все ще очікують першого зниження ставки ФРС щонайменше на 25 базисних пунктів на липневому засіданні, хоча очікування впали до 60% з 92% тиждень тому, згідно з даними CME's FedWatch Tool.

На економічному фронті щотижневі первинні заявки на допомогу з безробіття впали більше, ніж очікувалося минулого тижня, що, на думку деяких аналітиків, свідчить про те, що ринок праці залишається стабільним, але окремий звіт показав, що продуктивність праці знизилася в першому кварталі вперше за майже три роки.

Зокрема, акції компанії Arm, що котируються на американських біржах, впали на 6,2% після того, як виробник мікросхем спрогнозував доходи і прибуток у першому кварталі нижче оцінок Уолл-стріт.

Акції Tapestry зросли на 3,7% після того, як група підвищила свої річні прогнози, а акції Krispy Kreme впали на 24,7% після того, як мережа ресторанів стала останньою, хто відкликав свій річний прогноз.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 1,82 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - 2,15 до 1.

Індекс S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів і п'ять нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 58 нових максимумів і 98 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,85 мільярдів акцій, порівняно з 16,86 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.