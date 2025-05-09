У Ватикані обрали Папу Римського. Ним вперше став американець

Із труби Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим - знак того, що кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського. Ним став американець Роберт Превост. Він отримав ім'я Лев XIV.

Він - 267-й Папа.

Лев XIV - перший представник США на святому престолі. Йому 69 років, він народився у Чикаго.

Невдовзі після появи білого диму новий понтифік з'явився на балконі перед площею Святого Петра.

Що сказав новий Папа

Новообраний Папа виголосив з балкона базиліки святого Перта свою першу промову.

Звернувшись до юрби італійською мовою, 69-річний понтифік сказав: "Мир усім вам. Найдорожчі брати й сестри, це перше вітання воскреслого Христа. Я хотів би передати вітання миру вашим родинам, усім вам, де б ви не були. Нехай мир буде з вами".

Потім Лев XIV подякував кардиналам, які його обрали під час дводенного конклаву.

Він зробив коротку паузу, поки натовп плескав та вітав його.

В якусь мить він перейшов на іспанську, аби подякувати своїй колишній єпархії в Перу, "де вірний народ ділиться своєю вірою та багато віддав".

Потім він знову заговорив італійською, закликавши людей разом помолитися Діві Марії про її благословення.

Закінчивши промову, Папа зачитав релігійний уривок латиною, віддавши шану святим та Діві Марії.

Що відомо про Роберта Превоста

Роберт Френсіс Превост народився в Чикаго 14 вересня 1955 року.

Він вчився у школі при малій семінарії, якою опікувався орден Святого Августина. Потім вступив до університету й здобув ступінь бакалавра математики у Віллановському університеті.

Він приєднався до августинців, а згодом здобув ступінь магістра богослів'я в Католицькому богословському союзі в Чикаго.

Превост провів більшу частину своєї кар'єри місіонером у Перу. Тому він також є громадянином цієї країни.

Він став кардиналом тільки 2023 року й не був одним з очевидних претендентів на посаду глави Католицької церкви. Новий Папа не надто багато спілкувався з журналістами й нечасто виступав на публіці.

У 2023 році папа Франциск викликав кардинала Превоста в Рим й зробив його керівником офісу, відповідальним за призначення католицьких священників та єпископів у всьому світі, нагадує агентство Reuters.

На думку оглядачів, завдяки своїй біографії Роберт Превост може виконати об'єднавчу роль, ставши містком між різними світами.

Як обирали Папу

133 кардинали з усього світу зібралися 7 травня у Римі, щоб обрати наступного понтифіка після смерті Папи Римського Франциска, який помер у Великодній понеділок 21 квітня.

Колегія кардиналів налічує 252 особи, проте голосувати при виборі нового Папи могли лише кардинали молодші за 80 років.

Протягом історії конклави (збори кардиналів) тривали від кількох днів до кількох місяців - залежно від ступеня розбіжностей щодо кандидатів на Святий Престол.

Нинішній конклав завершився за два дні.

Юрба, що зібралася у Ватикані, зустріла цю звістку оплесками та святкуванням.

Майорять прапори, люди обіймаються.

Той факт, що кардиналам знадобилося лише чотири тури голосування, щоб обрати нового Папу, а білий дим здійнявся з димаря Сикстинської капели на другий день голосування - "чіткий знак єдності Церкви", заявив італійський кардинал Джузеппе Версальді.

Нового Папу обрали навіть швидше, ніж його попередника Франциска.

Перед початком конклаву в Сикстинській капелі кожен кардинал заприсягся на Євангелії зберігати подробиці виборів Папи в таємниці до кінця життя.

Цього разу серед фаворитів називали П'єтро Пароліна, який обіймав посаду державного секретаря Ватикану і був другою людиною у церкві, архієпископа Болоньї Маттео Дзуппі, латинського патріарха Єрусалима П'єрбаттісту Піццабаллу, архієпископа Будапешта Петера Ерде, Луїса Антоніо Тагле, якого називали "азійським Франциском", першого кардинала з Гани Пітера Тарксона, Робера Сару з Гвінеї, генерального секретаря Синоду єпископів Маріо Грека та архієпископа Марселя Жак-Марка Авеліна.

Наймолодшим учасником конклаву став 45-річний єпископ Мельбурну українського походження Микола Бичок.