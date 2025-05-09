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Долар очікує щотижневого зростання на торгових переговорах між США і Китаєм
08:17 09.05.2025 |
У п'ятницю долар продовжив тижневе зростання проти більшості основних конкурентів, оскільки торговельна угода між США і Великобританією породила надії на прогрес у майбутніх переговорах між США і Китаєм, в той час як бети на неминуче зниження ставок в США відступили після того, як Федеральна резервна система США заявила, що вона не поспішає.
Фінансові ринки наближаються до вихідних, зосередившись на торгових переговорах між Вашингтоном і Пекіном, які мають розпочатися в суботу в Швейцарії.
Вранці в Азії курс євро був стабільним і знизився на 0,6% за тиждень до $1,1217. Єна ослабла приблизно на 0,7% цього тижня і досягла місячного мінімуму в 146,18 за долар, після чого стабілізувалась на рівні 145,78.
Фунт стерлінгів, який виріс на новинах про наближення торговельної угоди між США і Великобританією, повернув свої позиції, коли угода виявилася досить обмеженою, і на початку торгів у п'ятницю досягнув тритижневого мінімуму в $1,3220.
Угода «про загальні умови» помірно розширює доступ до ринку сільськогосподарської продукції для обох країн і знижує заборонні мита США на експорт британських автомобілів, але залишає базовий рівень в 10% на місці.
«Реакція ринку на купівлю долара США може відображати більший оптимізм щодо того, що такі мита угоди є здійсненними», - сказав Стів Інгландер, глобальний керівник відділу валютних досліджень G10 в Standard Chartered, в записці для клієнтів.
«Зависання Трампа над перспективою торговельної розрядки з Китаєм може додавати оптимізму щодо того, що глобальна дезорганізація від торговельних війн може бути не такою серйозною, як побоюються ринки», - сказав він.
«На даний момент ринки G10 відчули б полегшення, якби двосторонні мита США і Китаю були скасовані, навіть якщо вони залишаться набагато вище рівня 19 січня».
Біткойн знову піднявся вище $100 000, що свідчить про відновлення апетиту до ризику на більш спекулятивних ділянках ринку.
Оголошуючи про угоду з Великобританією, Трамп сказав, що очікує на суттєві переговори між США і Китаєм на цих вихідних, і що мита на Пекін, які становлять 145%, ймовірно, будуть знижені.
Адміністрація зважує план зниження мит на китайський імпорт більш ніж наполовину, повідомила New York Post з посиланням на неназвані джерела, хоча Білий дім відкинув цю інформацію як спекуляції.
Австралійський долар вперше за місяць знизився за тиждень на 0,7% до $0,6391. Новозеландський долар також знизився до $0,5892.
На фронті центральних банків цього тижня кроки були очікуваними: Банк Англії знизив ставку, в той час як Швеція, Норвегія та США залишили ставки без змін.
Однак зауваження голови ФРС Джерома Пауелла, який підкреслив рівень невизначеності, були сприйняті як такі, що знижують ймовірність зниження ставок ФРС найближчим часом, і ринкова ціна на зниження ставок в червні знизилася до 17% з 55% тиждень тому.
На відміну від валют країн G10, долар знизився до кількох азійських валют цього тижня після шокового стрибка тайванського долара.
Після кількох нестабільних днів він встановився на позначці 30 за долар, що трохи більше ніж на 6% сильніше, ніж наприкінці квітня. Сінгапурський долар знаходиться недалеко від десятирічних максимумів. Гонконгський долар відступив від сильної сторони свого діапазону після сильного втручання Валютного управління Гонконгу.
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