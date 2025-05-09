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АНАЛІТИКА

Ціни на золото трохи відскочили, оскільки ринки очікують торгових переговорів між США і Китаєм після угоди з Великобританією

09:48 09.05.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в п'ятницю, трохи відновившись після двох днів різких втрат, оскільки інвестори зважують вплив торговельної угоди між США і Великобританією і з обережністю очікують на майбутні торговельні переговори з Китаєм.

Золото впало на початку торгів в Азії, але розвернулося і знову зросло, оскільки аналітики були скептично налаштовані щодо подальшої деескалації після укладення торговельної угоди між США і Великою Британією.

Станом на 07:44 EET спот-золото подорожчало на 0,4% до 3320,95 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в червні зросли на 0,5% до 3329,24 доларів за унцію.

Цього тижня жовтий метал має підскочити більш ніж на 2%, оскільки інвестори побачили зростання насильства, а ціни різко зросли на початку тижня на тлі нових митних погроз США щодо фармацевтики і фільмів іноземного виробництва.

Дональд Трамп у четвер підписав рамкову торговельну угоду з Великою Британією, згідно з якою 10%-ві мита на товари, що імпортуються з Великої Британії, залишаються в силі, в той час як Велика Британія погодилася знизити свої мита до 1,8% з 5,1%.

Трамп також заявив, що очікує предметних переговорів між США та Китаєм. Офіційні особи з обох країн мають зустрітися на вихідних для торговельних переговорів.

Міністр торгівлі Говард Лутнік заявив в інтерв'ю ЗМІ, що США планують найближчим часом укласти десятки торгових угод, але, швидше за все, збережуть універсальне 10%-е мито.

Золото, яке зазвичай зростає в часи невизначеності, впало раніше через ознаки ослаблення торгової напруженості, але було підтримане переважаючою обережністю напередодні переговорів між США і Китаєм.

Аналітики ING скептично ставляться до того, що угода з Великобританією означатиме значно ширше послаблення торговельної напруженості.

«Деескалація у відносинах з Китаєм - це, по суті, єдине, що може суттєво зрушити стрілку годинника щодо митного удару», - додали вони.

Індекс долара США трохи ослаб на азіатських торгах в п'ятницю, що зробило золото дешевшим для іноземних покупців.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на срібло торгувалися на рівні $32,653 за унцію, в той час як ф'ючерси на платину виросли на 0,5% до $986,55 за унцію.

Ціни на мідь трохи знизилися в п'ятницю, оскільки інвестори обережні в очікуванні результатів торгових переговорів з Пекіном.

Трейдери також оцінили дані, які показали трохи нижчий, ніж очікувалося, торговий баланс Китаю, але і експорт, і імпорт залишалися стійкими, незважаючи на тарифні перешкоди.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,4% до $9 395,20 за тонну, а ф'ючерси на мідь, термін дії яких закінчується в липні, знизилися на 1,4% до $4 540 за фунт.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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