Фінансові новини
- |
- 09.05.25
- |
- 13:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають напередодні китайсько-американської торгової зустрічі
08:37 09.05.2025 |
Ціни на нафту дещо зросли в п'ятницю після зростання на 3% на попередній сесії, оскільки торговельна напруженість між найбільшими споживачами нафти - США і Китаєм - показала ознаки ослаблення, а Великобританія оголосила про «проривну» торговельну угоду зі Сполученими Штатами.
О 07:07 EET нафта марки Brent подорожчала на 23 центи, або на 0,37%, до 63,07 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 21 цент, або на 0,35%, до 60,12 долара за барель. У четвер обидва контракти зросли майже на 3%.
Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінеться з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфенгом у Швейцарії 10 травня, щоб обговорити вирішення торгових суперечок, які загрожують зростанню споживання сирої нафти.
«Якщо вони визначать дату початку офіційних торговельних переговорів і домовляться про зниження нинішніх високих мит один проти одного, поки триватимуть переговори, ринки отримають перепочинок, і нафта може подорожчати ще на 2-3 долари за барель», - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається дослідженням нафтових ринків.
Експорт Китаю в квітні виріс швидше, ніж очікувалося, в той час як імпорт скоротився, як показали митні дані в п'ятницю, що дало Пекіну деяке полегшення напередодні криголамних тарифних переговорів з США на цих вихідних.
Окремо президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер оголосили, що Великобританія погодилася знизити мита на американський імпорт до 1,8% з 5,1%. США знизили мита на британські автомобілі, але залишили 10% тариф на більшість інших товарів.
«Будь-які інші торгові угоди США після угоди з Великобританією з іншими основними торговельними партнерами матимуть лише незначний вплив на нафтові настрої», - додав Харі.
З іншого боку, Організація країн-експортерів нафти та її союзники - або ОПЕК+ - планують збільшити видобуток, що може продовжити тиск на ціни на нафту. Опитування Reuters показало, що видобуток нафти в ОПЕК знизився в квітні, оскільки скорочення видобутку в Лівії, Венесуелі та Іраку переважило заплановане збільшення видобутку.
Посилення санкцій США проти Ірану може обмежити пропозицію і підштовхнути ціни до зростання. Санкції проти двох невеликих китайських нафтопереробних заводів за купівлю іранської нафти ускладнили для них отримання сирої нафти і змусили їх продавати свою продукцію під альтернативними назвами, повідомили джерела Reuters у четвер.
Тим часом збройні сили Пакистану здійснили «численні атаки» вздовж усього західного кордону Індії в ніч на четвер і на початку п'ятниці, як повідомила індійська армія, оскільки конфлікт між ядерними сусідами посилився.
Аналітики Rystad Energy очікують, що обидві країни збільшать закупівлю нафти і переробку нафтопродуктів на тлі зростаючої напруженості.
«Попит на дизельне паливо, ймовірно, зросте на тлі посилення військової мобілізації, в той час як споживання авіаційного палива знижується, оскільки закриття повітряного простору призводить до зміни маршрутів, скасування рейсів і різкого зростання цін на авіаквитки», - зазначає Рохан Гоінді з Rystad Energy в своїй записці.
За оцінками Rystad Energy, Індія споживає 5,4 млн барелів на добу (б/д), тоді як Пакистан - 0,25 млн б/д. Щодо добового попиту на нафту, то за оцінками Rystad Energy, Індія споживає 5,4 млн барелів на добу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини
ТОП-НОВИНИ
|Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного перемир'я і згадав про санкції
|Держдеп: «угода про надра» з Україною не повʼязана з переговорами про припинення вогню
|США та Велика Британія оголосили про торговельну угоду – першу після «дня звільнення Америки»
|У Ватикані обрали Папу Римського. Ним вперше став американець
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Coinbase прозвітувала про $2 млрд доходу в І кварталі 2025
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5555 грн/$1
|Частка Binance Wallet серед криптогаманців перевищила 80%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.05.25
|Ціни на золото трохи відскочили, оскільки ринки очікують торгових переговорів між США і Китаєм після угоди з Великобританією
|Ціни на нафту зростають напередодні китайсько-американської торгової зустрічі
|Акції в Азії зростають на оптимізмі щодо торговельної угоди з США. Китай падає, незважаючи на оптимістичні торговельні дані
Бізнес
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами
|OpenAI планує зменшити частку доходів, яку передає Microsoft, до 2030 року
|Google став інвестором ранньої стадії для трьох атомних електростанцій у США
|Starlink обійшов ракети: SpaceX заробила $8,2 млрд на супутниковому зв'язку в 2024 році
|Мін'юст США вимагає від Google продати два ключові рекламні продукти компанії