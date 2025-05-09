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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають напередодні китайсько-американської торгової зустрічі

08:37 09.05.2025 |

Фінанси

 

Ціни на нафту дещо зросли в п'ятницю після зростання на 3% на попередній сесії, оскільки торговельна напруженість між найбільшими споживачами нафти - США і Китаєм - показала ознаки ослаблення, а Великобританія оголосила про «проривну» торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

О 07:07 EET нафта марки Brent подорожчала на 23 центи, або на 0,37%, до 63,07 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 21 цент, або на 0,35%, до 60,12 долара за барель. У четвер обидва контракти зросли майже на 3%.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінеться з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфенгом у Швейцарії 10 травня, щоб обговорити вирішення торгових суперечок, які загрожують зростанню споживання сирої нафти.

«Якщо вони визначать дату початку офіційних торговельних переговорів і домовляться про зниження нинішніх високих мит один проти одного, поки триватимуть переговори, ринки отримають перепочинок, і нафта може подорожчати ще на 2-3 долари за барель», - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається дослідженням нафтових ринків.

Експорт Китаю в квітні виріс швидше, ніж очікувалося, в той час як імпорт скоротився, як показали митні дані в п'ятницю, що дало Пекіну деяке полегшення напередодні криголамних тарифних переговорів з США на цих вихідних.

Окремо президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер оголосили, що Великобританія погодилася знизити мита на американський імпорт до 1,8% з 5,1%. США знизили мита на британські автомобілі, але залишили 10% тариф на більшість інших товарів.

«Будь-які інші торгові угоди США після угоди з Великобританією з іншими основними торговельними партнерами матимуть лише незначний вплив на нафтові настрої», - додав Харі.

З іншого боку, Організація країн-експортерів нафти та її союзники - або ОПЕК+ - планують збільшити видобуток, що може продовжити тиск на ціни на нафту. Опитування Reuters показало, що видобуток нафти в ОПЕК знизився в квітні, оскільки скорочення видобутку в Лівії, Венесуелі та Іраку переважило заплановане збільшення видобутку.

Посилення санкцій США проти Ірану може обмежити пропозицію і підштовхнути ціни до зростання. Санкції проти двох невеликих китайських нафтопереробних заводів за купівлю іранської нафти ускладнили для них отримання сирої нафти і змусили їх продавати свою продукцію під альтернативними назвами, повідомили джерела Reuters у четвер.

Тим часом збройні сили Пакистану здійснили «численні атаки» вздовж усього західного кордону Індії в ніч на четвер і на початку п'ятниці, як повідомила індійська армія, оскільки конфлікт між ядерними сусідами посилився.

Аналітики Rystad Energy очікують, що обидві країни збільшать закупівлю нафти і переробку нафтопродуктів на тлі зростаючої напруженості.

«Попит на дизельне паливо, ймовірно, зросте на тлі посилення військової мобілізації, в той час як споживання авіаційного палива знижується, оскільки закриття повітряного простору призводить до зміни маршрутів, скасування рейсів і різкого зростання цін на авіаквитки», - зазначає Рохан Гоінді з Rystad Energy в своїй записці.

За оцінками Rystad Energy, Індія споживає 5,4 млн барелів на добу (б/д), тоді як Пакистан - 0,25 млн б/д. Щодо добового попиту на нафту, то за оцінками Rystad Energy, Індія споживає 5,4 млн барелів на добу.

За матеріалами: investing.com
 

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