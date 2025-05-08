Фінансові новини
- |
- 08.05.25
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ відновлює вимоги до банків щодо оцінки ризиків та планування діяльності
14:37 08.05.2025 |
Національний банк відновлює окремі вимоги щодо оцінки банками кредитного ризику, підготовки планів відновлення діяльності та побудови системи управління ризиками для підвищення стійкості банківського сектору.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, передає Укрінформ.
"Національний банк у межах реалізації цілей, визначених Стратегією Національного банку України та Стратегією з розвитку кредитування, продовжує поступове відновлення дії тимчасово призупинених з початку запровадження воєнного стану вимог до банків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з 1 жовтня 2025 року знову застосовуватимуться ознаки події дефолту боржника, пов'язані із внесенням суттєвих змін до умов кредитних договорів, включаючи реструктуризацію боргу. Водночас ці ознаки не застосовуватимуться до реструктуризацій, проведених до 30 вересня 2025 року, якщо за такими договорами дотримано умови, встановлені Правилами роботи банків у зв'язку з введенням воєнного стану.
З 1 лютого 2026 року передбачається використання інформації з Кредитного реєстру НБУ під час оцінки ризику боржника, що сприятиме завершенню банками розпочатих реструктуризацій.
Також регулятор відновлює вимоги щодо управління проблемними активами, згідно з якими до 31 грудня 2025 року банки мають актуалізувати відповідну стратегію та оперативний план її реалізації.
З 1 жовтня 2025 року відновлюються вимоги з актуалізації внутрішньобанківських документів щодо управління ризиками та здійснення стрес-тестування.
Системно важливі банки та банки, які є відповідальними особами банківських груп, оновлюватимуть плани відновлення діяльності щорічно, починаючи з 2025 року, а інші банки - один раз на два роки, починаючи з 2026 року.
Зазначені зміни затверджені постановою правління НБУ від 6 травня 2025 року № 52, більшість із них набирають чинності з 8 травня 2025 року.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк затвердив методологію стрес-тестування банків у 2025 році, яке розпочинається в червні й охопить 21 банк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA - Шмигаль
|Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак
|Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
|Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|НБУ відновлює вимоги до банків щодо оцінки ризиків та планування діяльності
|Європейські фондові індекси здебільшого підвищуються в четвер, окрім іспанського
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4905 грн/$1
|Для підприємств ОПК вже видано 13 пільгових кредитів на суму більшу ніж 960 млн грн – Мінстратегпром
|ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.05.25
Бізнес
|Мін'юст США вимагає від Google продати два ключові рекламні продукти компанії
|Google випустила оновлений Gemini 2.5 Pro: топові результати у створенні сайтів та відео
|Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США
|57% працівників видають роботу ШІ за свою
|Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти
|Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
|AMD відмовляється від співпраці з Samsung Foundry