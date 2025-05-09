Акції в Азії зростають на оптимізмі щодо торговельної угоди з США. Китай падає, незважаючи на оптимістичні торговельні дані

Більшість фондових ринків Азії зросли в п'ятницю, на чолі з Японією, оскільки нова торговельна угода між США і Великобританією породила надії на переговори щодо мит з іншими країнами, особливо з Китаєм.

Інвестори також оцінювали щомісячні дані торговельного балансу Китаю, щоб оцінити вплив високих мит США.

Крім того, регіональні ринки наслідували рух основних індексів Волл-стріт, які зросли протягом ночі на оптимізмі щодо торговельної угоди.

Ф'ючерси на американські фондові індекси на азіатських торгах в п'ятницю були в основному приглушені.

Президент Дональд Трамп у четвер підписав рамкову торговельну угоду з Великою Британією, згідно з якою 10%-ві мита на товари, що імпортуються з Великої Британії, залишаються в силі, в той час як Велика Британія погодилася знизити свої мита до 1,8% з 5,1%. Крім того, імпорт сталі та алюмінію до США буде звільнено від 25% мита, запровадженого Трампом.

Трамп також заявив, що очікує предметних переговорів між США та Китаєм. Офіційні особи з обох країн мають зустрітися на вихідних для проведення торговельних переговорів.

Невдовзі після цієї заяви міністр торгівлі Говард Лутнік заявив в інтерв'ю ЗМІ, що США планують укласти десятки торговельних угод, але, швидше за все, збережуть універсальне 10-відсоткове мито.

Більшість азійських акцій привітали ці ознаки послаблення глобальної торгової напруженості.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 1,5%, а TOPIX - на 1,3%. Слабша ієна по відношенню до долара також надала підтримку.

Південнокорейський індекс KOSPI майже не змінився, а філіппінський PSEi Composite підскочив на 1%.

Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,5%, а сінгапурський індекс Straits Times додав 0,6%.

Індійський ф'ючерс на індекс Nifty 50 виріс на 0,2% на фоні ескалації геополітичної напруженості у відносинах з сусіднім Пакистаном.

Індія заявила, що нейтралізувала пакистанські безпілотники і ракетні атаки на військові об'єкти, включаючи Джамму, Патанкот і Удхампур в ніч на четвер, назвавши це ескалацією напруженості.

Китайський індекс Shanghai Composite впав на 0,3%, а Шанхайський Шеньчжень CSI 300 знизився на 0,4%.

Гонконгський індекс Hang Seng також втратив 0,4%.

Дані в п'ятницю показали, що торговельний баланс Китаю в квітні виріс трохи нижче очікувань.

Експорт виріс на 8,1% з 12,4% місяць тому, що значно вище за прогнози зростання на 1,9%.

Водночас падіння імпорту знизилось до 0,2% з 4,3% і перевершило оцінки аналітиків, які прогнозували падіння на 5,9%.

Дані свідчать про стійкий внутрішній та зовнішній попит, незважаючи на митні перешкоди. Показники також, ймовірно, були підтримані взаємними звільненнями від мит на ключові товари, такі як електроніка.

Тепер інвестори очікують на дані по інфляції індексу споживчих цін (ІСЦ) в країні, які будуть опубліковані в суботу.