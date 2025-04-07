Dow Jones Industrial Average, S&P 500 та Nasdaq Composite продемонстрували найбільше дводенне падіння з часів коронавірусу

У п'ятницю Волл-стріт впав другий день поспіль, підтвердивши, що Nasdaq Composite знаходиться на ведмежому ринку, а Dow Jones Industrial Average - на корекції, оскільки ескалація глобальної торговельної війни призвела до найбільших втрат з часів пандемії.

Dow Jones Industrial Average, S&P 500 та Nasdaq Composite продемонстрували найбільше дводенне падіння відтоді, як коронавірус спричинив глобальну паніку під час першого терміну президента США Дональда Трампа. За четвер і п'ятницю Dow впав на 9,3%, S&P 500 - на 10,5%, а Nasdaq - на 11,4%.

Наслідки масштабних тарифів Трампа посилили побоювання глобальної рецесії, що призвело до втрати американськими компаніями трильйонів доларів вартості. Підкреслюючи зростаючу паніку серед інвесторів, індекс волатильності CBOE, або індикатор страху на Волл-стріт, закрився на найвищому рівні з квітня 2020 року.

З кінця середи, коли Трамп підвищив митні бар'єри до найвищого рівня за понад століття, інвестори скидали акції, побоюючись як нової економічної реальності США, так і того, що торгові партнери США можуть у відповідь підвищити власні торгові бар'єри.

У п'ятницю було продано рекордну кількість акцій: обсяг торгів на американських біржах склав близько 26,79 мільярда акцій, побивши попередній максимум у 24,48 мільярда акцій, зафіксований 27 січня 2021 року.

Nasdaq знизився в п'ятницю на 962,82 пункту, або на 5,82%, до 15 587,79, підтвердивши, що технологічний індекс знаходиться на ведмежому ринку в порівнянні з його рекордним максимумом закриття 16 грудня на рівні 20 173,89.

Тим часом, промисловий індекс Dow Jones впав на 2 231,07 пункти, або 5,50%, до 38 314,86 пунктів, підтвердивши корекцію до свого рекордного максимуму закриття 4 грудня на позначці 45 014,04 пунктів.

S&P 500 втратив 322,44 пункти, або 5,97%, і закрився на позначці 5 074,08 пунктів, що є найнижчим показником за останні 11 місяців.

«Наразі, наскільки все буде погано, залежить від того, наскільки адміністрація віддана цій політиці, проти якої, очевидно, голосує ринок», - сказав Стів Соснік, головний стратег Interactive Brokers.

У п'ятницю уряди країн світу почали реагувати на заяву Трампа про мита, що ще більше підірвало надію інвесторів на те, що глобальну рецесію можна запобігти. JP Morgan заявив, що прогнозує 60% ймовірність того, що світова економіка увійде в рецесію до кінця року, порівняно з 40% раніше.

Міністерство фінансів Китаю заявило, що з 10 квітня запровадить додаткові мита у розмірі 34% на всі американські товари. Тим часом прем'єр-міністри Великої Британії, Австралії та Італії провели переговори про те, як відповісти на тмитний залп Трампа.

«Ми зараз перебуваємо на Дикому Заході торгової війни», - сказала Маріам Адамс, керуючий директор UBS Wealth Management.

За тиждень S&P 500 впав на 9,1%, Dow - на 7,9%, а Nasdaq - на 10%.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступив публічно вперше з моменту оголошення Трампом мит. Пауелл підкреслив, що несподівано високі мита можуть спровокувати підвищення інфляції та уповільнення зростання, створюючи підґрунтя для складних рішень для центральних банків США.

Купівля безпечних активів на ринку облігацій призвела до того, що дохідність 10-річних казначейських облігацій впала до рівня нижче 4%.

Це призвело до подальшого падіння акцій американських банків, причому цей сектор перебуває під тиском у всьому світі, оскільки перспектива зниження відсоткових ставок центральними банками і негативний вплив мит на економічне зростання призведуть до зниження прибутковості. Індекс S&P Banks впав на 7,3%.

Всі 11 секторів S&P впали більш ніж на 4,5%, причому енергетичний сектор лідирував у падінні другий день поспіль, втративши 8,7%, оскільки компанії відстежили падіння цін на нафту в США на 7,3%.

Акції китайських компаній, що котируються на біржах США, впали в ціні: JD.com, Alibaba і Baidu впали більш ніж на 7,7%.

Акції компаній, що мають відношення до Китаю, також впали в ціні, а мега-компанії, такі як Apple, впали на 7,3%.

Індекс виробників мікросхем впав на 7,6% після падіння на 9,9% напередодні. Цей сектор особливо вразливий до подвійного тарифу, оскільки багато компаній розробляють свої мікросхеми в США, але виробляють їх у Китаї.