Європейські ринки акцій знижуються на тлі ескалації торгової війни США і Китаю

Фондові ринки Європи знижуються в п'ятницю на тлі ескалації торговельної війни США і Китаю.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:30 EET опустився на 1,5% і становив 479,96 пункту.

Британський FTSE 100 втратив 0,5%, німецький DAX - 2%, французький CAC 40 - 1,58%, італійський FTSE MIB - 1,85%, іспанський IBEX 35 - 1%.

Пекін у п'ятницю оголосив про підвищення мит для товарів зі США до 125% з 84% як захід у відповідь на оголошені раніше Вашингтоном кроки. Нові мита почнуть діяти з 12 квітня, повідомило міністерство фінансів КНР.

Раніше цього тижня мита для Китаю були збільшені, і, як повідомили в Білому домі, досягли 145%.

Мінфін КНР при цьому дав зрозуміти, що подальшого підйому тарифів з боку Китаю не буде. Ринкового попиту на американські товари за таких мит немає, і Пекін "не звертатиме уваги" на нове підвищення тарифів Вашингтоном, якщо воно відбуватиметься, заявили в Мінфіні.

Євросоюз напередодні повідомив про припинення оголошених раніше контрзаходів проти США в розрахунку на переговори з Вашингтоном у торговельній сфері.

Інвестори побоюються наслідків торговельної війни, вважаючи, що це призведе до ослаблення темпів глобального економічного зростання і посилення інфляції.

"Ми втратили видимість і перебуваємо у фазі невизначеності", - зазначає аналітик з європейських ринків OFI Invest AM у Парижі Олів'є Бадуель.

Статдані, опубліковані в п'ятницю, підтвердили уповільнення інфляції в Німеччині в березні. Темпи зростання споживчих цін у ФРН, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, скоротилися до 2,3% у річному вираженні з 2,6% у лютому, повідомило Федеральне статистичне управління країни (Destatis). Остаточні дані збіглися з попередньою оцінкою та очікуваннями опитаних Trading Economics аналітиків.

Акції швейцарської Logitech International втрачають у ціні 2,9% під час торгів. Компанія, що випускає обладнання комп'ютерної периферії (клавіатури, миші, колонки тощо), відкликала прогноз на поточний фінансовий рік, відзначивши "невизначеність, пов'язану з торговими митами".

Вартість паперів BP Plc опустилася на 2%. Британська нафтогазова компанія BP Plc повідомила, що очікує зниження обсягу виробництва в сегменті upstream (розвідка і видобуток нафти і газу) в першому кварталі 2025 року порівняно з попередніми трьома місяцями. Видобуток у нафтовому сегменті, ймовірно, трохи збільшився, а в газовому - знизився, зокрема, через раніше оголошене відокремлення активів, ідеться в повідомленні BP.

Котирування акцій інших європейських нафтокомпаній також знижуються, зокрема, TotalEnergies - на 1,9%, Repsol - на 1,5%, папери Shell і Eni втрачають по 0,7%.

Ринкова вартість Stellantis NV зменшилася на 4,9%. Автомобільний концерн зафіксував зниження продажів на 9% у першому кварталі 2025 року, зокрема, через скорочення обсягів виробництва в Північній Америці, а також попиту на легкі комерційні автомобілі в Європі.

Папери швейцарської фармкомпанії Novartis, яка оголосила про намір інвестувати $23 млрд у розширення операцій у США протягом п'яти років, додають 1,1%.

Капіталізація французького банку Societe Generale знизилася на 1,3%. Банк оголосив, що головою його ради директорів стане Вільям Коннеллі, який входить до ради з 2017 року. Він змінить Лоренцо Біні Смагі, який обіймав цю посаду з 2015 року.

