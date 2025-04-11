Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає через ескалацію торговельної війни, DXY знизився до трирічного мінімуму

16:03 11.04.2025 |

Фінанси

 

Долар США різко дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю на тлі загострення торговельної війни Вашингтона й Пекіна.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,94%.

DXY знизився до трирічного мінімуму у зв'язку з побоюваннями щодо перспектив американської економіки, а також загального ослаблення довіри до американських активів в умовах торговельної війни, зазначає Trading Economics.

Падіння долара посилилося у п'ятницю після появи інформації про підвищення Китаєм митних тарифів для американських товарів до 125% з 84% як захід у відповідь на оголошені раніше Вашингтоном кроки. Нові тарифи почнуть діяти з 12 квітня, повідомило Міністерство фінансів КНР. Раніше цього тижня мита для Китаю були збільшені і, як повідомили в Білому домі, сягнули 145%.

Мінфін КНР при цьому дав зрозуміти, що подальшого підвищення тарифів з боку Китаю не буде. Ринкового попиту на американські товари за таких мит немає, і Пекін "не звертатиме уваги" на нове підвищення тарифів Вашингтоном, якщо воно відбуватиметься, заявили в китайському Мінфіні.

Долар залишається "вкрай вразливим" у плані подальших продажів, зазначає валютний аналітик ING Франческо Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Статдані, опубліковані в четвер, засвідчили сповільнення інфляції в США, що свідчить на користь пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою і чинить додатковий тиск на долар.

Темпи зростання споживчих цін (індекс CPI) у Штатах минулого місяця скоротилися до 2,4% у річному виразі з 2,8% у лютому. Водночас базова інфляція, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, сповільнилася до мінімальних із березня 2021 року 2,8%.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,1336 порівняно з $1,1201 на закриття попередньої сесії. Курс євро тримається біля максимуму за три роки, під час сесії він підвищувався до $1,1476.

Курс фунта збільшився під час торгів до $1,3091 c $1,2970 напередодні.

Курс долара в парі з єною знизилася до 142,57 єни порівняно з 144,45 єни за підсумками торгів у четвер. Курс єни тримається на максимумі за 6 місяців на тлі збереження високого попиту на активи "тихої гавані".

Курс американської валюти до офшорного юаня знизився до 7,3058 юаня проти 7,3120 юаня на закриття ринку в четвер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4031
  0,1280
 0,31
EUR
 1
 45,8415
  0,2944
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9550  0,08 0,19 41,6554  0,15 0,36
EUR 45,8150  0,72 1,60 47,0854  1,16 2,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,02 0,04 41,4000  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес