Долар США дешевшає через ескалацію торговельної війни, DXY знизився до трирічного мінімуму

Долар США різко дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю на тлі загострення торговельної війни Вашингтона й Пекіна.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,94%.

DXY знизився до трирічного мінімуму у зв'язку з побоюваннями щодо перспектив американської економіки, а також загального ослаблення довіри до американських активів в умовах торговельної війни, зазначає Trading Economics.

Падіння долара посилилося у п'ятницю після появи інформації про підвищення Китаєм митних тарифів для американських товарів до 125% з 84% як захід у відповідь на оголошені раніше Вашингтоном кроки. Нові тарифи почнуть діяти з 12 квітня, повідомило Міністерство фінансів КНР. Раніше цього тижня мита для Китаю були збільшені і, як повідомили в Білому домі, сягнули 145%.

Мінфін КНР при цьому дав зрозуміти, що подальшого підвищення тарифів з боку Китаю не буде. Ринкового попиту на американські товари за таких мит немає, і Пекін "не звертатиме уваги" на нове підвищення тарифів Вашингтоном, якщо воно відбуватиметься, заявили в китайському Мінфіні.

Долар залишається "вкрай вразливим" у плані подальших продажів, зазначає валютний аналітик ING Франческо Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Статдані, опубліковані в четвер, засвідчили сповільнення інфляції в США, що свідчить на користь пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою і чинить додатковий тиск на долар.

Темпи зростання споживчих цін (індекс CPI) у Штатах минулого місяця скоротилися до 2,4% у річному виразі з 2,8% у лютому. Водночас базова інфляція, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, сповільнилася до мінімальних із березня 2021 року 2,8%.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,1336 порівняно з $1,1201 на закриття попередньої сесії. Курс євро тримається біля максимуму за три роки, під час сесії він підвищувався до $1,1476.

Курс фунта збільшився під час торгів до $1,3091 c $1,2970 напередодні.

Курс долара в парі з єною знизилася до 142,57 єни порівняно з 144,45 єни за підсумками торгів у четвер. Курс єни тримається на максимумі за 6 місяців на тлі збереження високого попиту на активи "тихої гавані".

Курс американської валюти до офшорного юаня знизився до 7,3058 юаня проти 7,3120 юаня на закриття ринку в четвер.