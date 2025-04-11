Ціни на золото досягли рекордного рівня вище $3 200, оскільки побоювання торгової війни підвищують привабливість прихистку

Ціни на золото підскочили до рекордного рівня на азіатських торгах у п'ятницю, продовживши нещодавнє зростання, оскільки попит на активи-прихистки залишався підкріпленим посиленими побоюваннями щодо запеклої торгової війни між США та Китаєм.

Цього тижня жовтий метал продемонстрував стрімке зростання, випередивши всі інші метали, оскільки інвестори вкладали кошти в злитки та ієну як у безпечні активи-прихистки. Падіння цін на казначейські облігації США посилило цю тенденцію, навіть незважаючи на те, що дохідність різко зросла.

О 06:37 EET спотове золото підскочило більш ніж на 1% до рекордної позначки $3 220,20 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, злетіли на 1,7% до $3 231,69 за унцію.

Попит на золото підтримувався підвищеною волатильністю ризикових активів, оскільки цього тижня США і Китай ввели різкі торгові мита один проти одного.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські мита на Китай складуть 145%, в той час як Китай ввів відповідні заходи в розмірі 84%.

Трамп також дав зрозуміти, що чекає від Китаю торговельних переговорів, хоча Пекін не має наміру відступати.

Хоча раніше цього тижня Трамп відклав плани запровадити масштабні «відповідні» мита на інші країни, його торгові мита з Китаєм все ще створюють підвищену невизначеність для американської та світової економіки.

Це також призвело до того, що інвестори поступово відмовилися від прив'язаних до США активів, таких як долар і казначейські облігації, на користь золота. Більш м'які, ніж очікувалося, дані по споживчій інфляції в США також вплинули на долар, оскільки трейдери підвищили бети на попереднє зниження процентної ставки Федеральним резервом.

Золото ненадовго втратило позиції після розвороту Трампа щодо взаємних мит, але відскочило до нових піків до вечора четверга.

Ослаблення долара сприяло деякому зростанню цін на більш широкому спектрі металів в п'ятницю, хоча більшість металів в останні тижні значно відставали від золота.

Ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $935,75 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,6% до $31,245 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли в п'ятницю на тлі ослаблення долара. Але червоний метал зазнав значних втрат протягом останніх тижнів, оскільки початок торговельної війни між США і Китаєм посилив занепокоєння з приводу уповільнення попиту. Ціни на більш широкі сировинні товари, особливо ті, що пов'язані з економічною активністю, відступили, а нафта досягла чотирирічного мінімуму на початку цього тижня.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,6% до $8 959,80 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США впали на 0,6% до $4,3675 за фунт.

Цього тижня ф'ючерси на мідь на LME торгувалися з ростом близько 3% після падіння на 10,5% попереднього тижня, в той час як ф'ючерси на мідь в США знизилися на 0,6% на цьому тижні після падіння на 14% минулого тижня.

Трейдери побоюються, що глобальна торгова війна і невизначеність щодо економічної політики США вплинуть на економічне зростання цього року, знизивши попит на червоний метал та інші сировинні товари.