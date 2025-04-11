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НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,3741грн/$1
12:40 11.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 квітня 2025 року.
|Показник
|10.04.2025
|11.04.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3737
|41.3741
|0.00
Данные: НБУ.Курс НБУ на 11 квітня- 41,4031 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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