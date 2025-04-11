Середня премія за ОСЦПВ взимку 2025р становила 2,96 тис. грн, середній збиток - 36,96 тис. грн - МТСБУ

Середня премія за договорами обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) у січні-лютому 2025 року становила 2,961 тис. грн, середній збиток - 36,961 тис. грн, повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Зазначається також, що середня виплата за шкоду, завдану майну внаслідок ДТП, становила 40,501 тис. грн, за "європротоколом" - 21,095 тис.. грн, а за завдану здоров'ю шкоду - 56,447 тис. грн.

Як повідомлялося, страхові компанії-члени МТСБУ у січні-лютому 2025 року уклали 989,7 тис. договорів ОСЦПВ, що на 11,97% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Із них в електронній формі укладено 980,6 тис. договорів (+18,13%).

Члени Бюро за січень-лютий 2025 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ у 2,04 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 2,932 млрд грн.

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 16,51%, до 935,4 млн грн, зокрема 229,5 млн грн виплачено за "європротоколом" (+41,8%).

Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування на 1,52% - до 25,37 тис., разом із даними щодо використання "європротоколу" (10,9 тис., +21,04%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 29 страхових компаній.