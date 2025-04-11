Акції в Азії впали. Nikkei знизився на 5% через побоювання торгової війни між США та Китаєм

Акції в Азії впали в п'ятницю, причому японські ринки лідирували у втратах через посилення побоювань щодо наслідків загострення торгової війни між США та Китаєм, що значною мірою нівелювало полегшення від відтермінування США деяких торговельних мит.

Регіональні ринки впали слідом за нічним падінням на Волл-стріт, оскільки ралі після 90-денного звільнення президента Дональда Трампа від взаємних мит було значною мірою зведено нанівець ознаками загострення китайсько-американської торговельної напруженості.

Трамп запровадив ще вищі мита проти Китаю, що викликало гнів і погрози ще більших заходів у відповідь з боку Пекіна. І Вашингтон, і Пекін не продемонстрували наміру негайно розпочати торговельні переговори.

Ф'ючерси на Волл-стріт втратили попередні прибутки і впали на азіатських торгах, а ф'ючерс на S&P 500 знизився на 0,8%.

В Азії японські акції показали найгірші результати, враховуючи, що країна має велику експортну залежність як від США, так і від Китаю.

Акції континентального Китаю впали відносно менше, ніж їхні аналоги, чому сприяла очевидна купівля акцій державними фондами - так званою національною командою Китаю.

Японський індекс Nikkei 225 знизився на 5%, як і більш широкий індекс TOPIX.

Втрати були спрямовані, головним чином, на сектори з великою залежністю від міжнародної торгівлі, такі як автомобілі та технології, які стикаються з уповільненням попиту як у США, так і в Китаї.

Японія відчула певне полегшення від того, що Трамп відклав запровадження 24% мит проти країни. Але аналітики Citi відзначили, що 10% універсальні мита Трампа плюс додатковий 25% збір на автомобілі, як і раніше, створюють короткострокові перешкоди.

Citi знизив прогноз валового внутрішнього продукту Японії на 2025 рік і пересунув очікування наступного підвищення процентної ставки Банком Японії з червня 2025 року на березень 2026 року.

Тим не менш, Citi заявив, що Японія уникне рецесії цього року завдяки сильному особистому споживанню після чергового раунду весняного підвищення заробітної плати.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,6% і 0,2% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,5%.

Цього тижня китайські державні фонди скуповували більше місцевих акцій, допомагаючи захистити ринки від погіршення торговельних відносин з США.

Пекін пообіцяв більшу підтримку місцевим ринкам, а також окреслив плани щодо запровадження додаткових стимулів. Місцеві ЗМІ повідомляли, що чиновники розглядають можливість прискорення запланованих заходів стимулювання в умовах торгової війни з США.

Ця думка призвела до певної купівлі китайських акцій, що мають внутрішній ризик, особливо в таких секторах, як промисловість та споживчі товари.

Але слабші, ніж очікувалося, дані по інфляції в Китаї, опубліковані цього тижня, показали, що Пекіну потрібно зробити набагато більше роботи для підтримки економіки. Очікується, що 145%-ві мита Трампа, які набули чинності в четвер, ще більше ускладнять зусилля уряду.

Китайські 84% мита у відповідь проти США набули чинності з четверга, при цьому Пекін не демонструє наміру йти на деескалацію.

Більшість азіатських фондових індексів продемонстрували негативну динаміку, розвернувшись після короткочасного зростання на попередній сесії. Сінгапурський індекс Straits Times втратив 2,1%, а австралійський ASX 200 впав на 1,3%.

Південнокорейський KOSPI втратив 1,3%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття.