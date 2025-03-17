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Підвищення облікової ставки НБУ на 1 в.п. підтримало 7 з 11 членів КМП, 4 були за 0,5 в.п. - протокол
15:47 17.03.2025 |
Семеро з 11 членів комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) на засіданні 5 березня підтримали підвищення облікової ставки з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня, тоді як четверо були за підвищення її на 0,5 відсоткового пункту (в.п.), йдеться в оприлюднених у понеділок підсумках дискусії КМП.
"НБУ має діяти рішуче й підтвердити свою відданість мандату із забезпечення цінової стабільності, щоб зберегти довіру до монетарної політики. Підвищення облікової ставки на 1 в.п. у березні відповідає траєкторії базового сценарію січневого макропрогнозу та ... очікуванням більшості учасників фінансових ринків...", - зазначено позицію більшості КМП.
Згідно з протоколом, члени КМП вважають, що вжитого НБУ у березні комплексу заходів буде достатньо для подолання цінового сплеску, розвороту інфляційного тренду та можливості Нацбанку повернутися до циклу пом'якшення процентної політики ще в цьому році.
"Однак більшість членів КМП також вважає, що з огляду на зміщений догори баланс інфляційних ризиків НБУ має бути готовим до періоду тривалішого утримання облікової ставки на поточному рівні або навіть подальшого посилення процентної політики в разі реалізації чи посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань", - зазначено у публікації.
Під час дискусії один із членів КМП зауважив, що НБУ не слід покладатися лише на тимчасове зниження цінового тиску. Він вважає, що основний тиск може бути сильнішим, ніж очікувалося. Дефіцит кадрів сприяє зростанню зарплат, що впливає на ціни через виробничі витрати та споживчий попит, що залишається стійким. Прикладом є активне кредитування, яке не змінилося після посилення процентної політики НБУ.
Інший член КМП зазначив, що інфляція залишається двозначною з кінця минулого року і, ймовірно, продовжить зростати. Високий рівень інфляції, який охоплює більше половини споживчого набору, перевищує пороговий рівень уваги, що створює ризики погіршення інфляційних очікувань та впливає на інтерес до гривневих заощаджень, підсилюючи спіраль "зарплати - ціни".
На думку ще одного учасника дискусії, серйозним і недооціненим ризиком для зростання інфляційного тиску є подальше руйнування енергетичної інфраструктури України, яке у середньостроковій перспективі може загострити потребу в перегляді адміністративно-регульованих цін.
Також члени КМП звернули увагу на кілька зовнішніх ризиків, які можуть вплинути на інфляцію в Україні. Зокрема, це посилення геополітичної невизначеності щодо припинення російської агресії та можливі торговельні обмеження з боку США.
"В разі збереження статусу-кво або нерішучих дій НБУ є ризик переходу реальної облікової ставки ex-post у від'ємну площину вже в найближчі місяці. Це може поставити під сумнів мету НБУ стосовно захисту гривневих заощаджень населення від інфляційного знецінення та негативно позначитися на довірі до центробанку", - зауважив інший учасник дискусії.
Також учасники обговорили можливий вплив посилення процентної політики на кредитування, однак більшість вважає його обмеженим через конкуренцію між банками та профіцит ліквідності.
Як повідомлялося, зростання споживчих цін в Україні у лютому сповільнилося до 0,8% з 1,2% у січні поточного року, але в річному вимірі інфляція за підсумками лютого цього року зросла до 13,4% із 12,9% за підсумками січня.
НБУ наприкінці січня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 6,9% до 8,4%, зокрема за підсумками першого кварталу - з 11,4% до 14,3%.
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