Фондові ринки Європи в основному знижуються, виняток становить Іспанія

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи в основному знижуються в понеділок за низької активності торгів, трейдери займають обережну позицію останніми днями 2024 року.

Ринок оцінює заяви представників Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також дані щодо інфляції в Іспанії, які не були перенесені на січень, як це було зроблено у Німеччині, Франції та Італії.

Об 11:20 EET зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 опустився на 0,35% - до 505,38 пункту.

Британський FTSE 100 знизився на 0,43%, німецький DAX - на 0,21%, французький CAC 40 - на 0,17%, італійський FTSE MIB - на 0,06%, іспанський IBEX 35 зріс на 0,16%.

Темпи зростання споживчих цін в Іспанії у грудні прискорилися третій місяць поспіль, досягнувши 2,8% у річному вираженні - максимуму з липня, повідомило статистичне управління INE, що представило попередні дані. У листопаді інфляція в Іспанії становила 2,4%. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав її посилення до 2,6% у грудні.

ЄЦБ може почекати з подальшим зниженням ключових процентних ставок у разі матеріалізації інфляційних ризиків, пов'язаних із цінами на енергоносії або ослабленням євро, заявив член ради управляючих ЄЦБ та голова австрійського Центробанку Роберт Хольцман в інтерв'ю газеті Kurier.

"Ціни на деякі енергоносії справді знову зростають. Але є й інші сценарії повернення інфляції - наприклад, сильніше зниження курсу євро", - зазначив він.

Вплинути на євро може зокрема політика обраного президента США Дональда Трампа, який повернеться до Білого дому 20 січня, вважає Хольцман. Раніше Трамп пообіцяв обкласти новими митами весь американський імпорт.

Глава ЦБ Нідерландів Клаас Кнот вважає, що торгова війна може послабити інфляцію в єврозоні. На його думку, Китай може почати продавати товари до Європи за зниженими цінами у разі введення високих мит на його продукцію Штатами.

"Китай, можливо, пропонуватиме свої товари Європі за дедалі нижчими і нижчими цінами. Ми вже бачимо це на ринку сталі, - зазначив він. - Таким чином, Китай ніби експортує нам свою дефляцію".

Серед лідерів зниження на торгах у Франкфурті у понеділок - акції Puma (-2%), Siemens Energy (-1%), Zalando (-0,9%), Siemens Healthineers (-0,8%), у Лондоні - папери Glencore (-1,2%), Rolls-Royce (-1%), BAE Systems (-0,9%).

У Парижі помітно дешевшають акції виробників товарів класу "люкс" L'Oreal (-0,7%), LVMH (-0,4%), Kering (-0,4%), а також TotalEnergies (SPB: TOT) (- 0,4%), Publicis Groupe (-0,6%) та Michelin (-0,6%). Водночас, дорожчають акції французьких банків Societe Generale (+0,8%), Credit Agricole (+0,6%) BNP Paribas (+0,4%).

Серед лідерів зниження у Мілані - акції Prysmian (-1%), Ferrari (-0,7%), Tenaris (-0,7%). У Мадриді впевнено дорожчають акції Inditex (+0,8%) та CaixaBank (+0,5%).