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Мінфін зміг знизити ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 16,01%

23:06 26.11.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок запропонувало новий випуск облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) із погашенням у травні 2028 року, які потенційно можуть отримати статус бенчмарк-облігацій, що зумовило високий попит на них з боку банків і дало змогу знизити ставку до 16,01% річних.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, якщо на звичайні папери з погашенням у лютому 2028 року попит становив 3,78 млрд грн, а ставка розміщення - 16,8%, то на нові довші облігації, за якими банки, імовірно, зможуть формувати обов'язкові резерви за відсутності для них інших альтернатив, за останні два тижні попит сягнув 35,63 млрд грн, а ставки в заявках опускалися до 15,49%.

У результаті за пропозиції на всіх аукціонах по 5 млрд грн продавець міг опустити ставку відсікання до 16,25%, і отримати середньозважену 16,01% річних, розмістивши всі виставлені папери.

Що стосується двох інших аукціонів з продажу військових облігацій з погашенням у квітні 2026 року та квітні 2027 року, то незважаючи на значне перевищення попиту - 17,55 млрд грн і 16,94 млрд грн, ставки розміщення залишилися на рівні відповідно 15,2% і 16,19% річних.

Загалом Мінфіну вдалося залучити на гривневих аукціонах 19,15 млрд грн порівняно з 11,26 млрд грн тижнем раніше, коли пропозиція бенчмарк-ОВДП була відсутня.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону184*185*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000233332		Дорозміщення
UA4000233340
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 26.11.2024 26.11.2024
Дата оплати за придбані облігації 27.11.2024 27.11.2024
Дата оплати відсотків 30.04.2025 09.04.2025
Дата оплати відсотків 29.10.2025 08.10.2025
Дата оплати відсотків 29.04.2026 08.04.2026
Дата оплати відсотків  07.10.2026
Дата оплати відсотків  07.04.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.00 81.00
Номінальний рівень дохідності, % 15.20 16.20
Термін обігу (днів) 518 861
Дата погашення 29.04.2026 07.04.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 17 551 829 000 16 936 681 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 000 000 000 20 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 36 21
Кількість задоволених заявок, шт. 36 19
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.20 16.20
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 16.00
Встановлена дохідність, % 15.20 16.19
Середньозважена дохідність, % 15.20 16.19
Надходження до бюджету 5 056 839 892.75 5 107 099 619.94

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону186187
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000231625		Первинне
розміщення
UA4000233613
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 26.11.2024 26.11.2024
Дата оплати за придбані облігації 27.11.2024 27.11.2024
Дата оплати відсотків 12.02.2025 14.05.2025
Дата оплати відсотків 13.08.2025 12.11.2025
Дата оплати відсотків 11.02.2026 13.05.2026
Дата оплати відсотків 12.08.2026 11.11.2026
Дата оплати відсотків 10.02.2027 12.05.2027
Дата оплати відсотків 11.08.2027 10.11.2027
Дата оплати відсотків 09.02.2028 10.05.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 80.05
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 16.01
Термін обігу (днів) 1 169 1 260
Дата погашення 09.02.2028 10.05.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 776 030 000 35 633 100 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 776 030 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 571 503 000 5 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 12 45
Кількість задоволених заявок, шт. 12 30
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 16.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 15.49
Встановлена дохідність, % 16.80 16.25
Середньозважена дохідність, % 16.80 16.01
Надходження до бюджету 3 955 882 308.90 5 029 916 700.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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