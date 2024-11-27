Мінфін зміг знизити ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 16,01%

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок запропонувало новий випуск облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) із погашенням у травні 2028 року, які потенційно можуть отримати статус бенчмарк-облігацій, що зумовило високий попит на них з боку банків і дало змогу знизити ставку до 16,01% річних.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, якщо на звичайні папери з погашенням у лютому 2028 року попит становив 3,78 млрд грн, а ставка розміщення - 16,8%, то на нові довші облігації, за якими банки, імовірно, зможуть формувати обов'язкові резерви за відсутності для них інших альтернатив, за останні два тижні попит сягнув 35,63 млрд грн, а ставки в заявках опускалися до 15,49%.

У результаті за пропозиції на всіх аукціонах по 5 млрд грн продавець міг опустити ставку відсікання до 16,25%, і отримати середньозважену 16,01% річних, розмістивши всі виставлені папери.

Що стосується двох інших аукціонів з продажу військових облігацій з погашенням у квітні 2026 року та квітні 2027 року, то незважаючи на значне перевищення попиту - 17,55 млрд грн і 16,94 млрд грн, ставки розміщення залишилися на рівні відповідно 15,2% і 16,19% річних.

Загалом Мінфіну вдалося залучити на гривневих аукціонах 19,15 млрд грн порівняно з 11,26 млрд грн тижнем раніше, коли пропозиція бенчмарк-ОВДП була відсутня.