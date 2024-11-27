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Мінфін зміг знизити ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 16,01%
Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок запропонувало новий випуск облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) із погашенням у травні 2028 року, які потенційно можуть отримати статус бенчмарк-облігацій, що зумовило високий попит на них з боку банків і дало змогу знизити ставку до 16,01% річних.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, якщо на звичайні папери з погашенням у лютому 2028 року попит становив 3,78 млрд грн, а ставка розміщення - 16,8%, то на нові довші облігації, за якими банки, імовірно, зможуть формувати обов'язкові резерви за відсутності для них інших альтернатив, за останні два тижні попит сягнув 35,63 млрд грн, а ставки в заявках опускалися до 15,49%.
У результаті за пропозиції на всіх аукціонах по 5 млрд грн продавець міг опустити ставку відсікання до 16,25%, і отримати середньозважену 16,01% річних, розмістивши всі виставлені папери.
Що стосується двох інших аукціонів з продажу військових облігацій з погашенням у квітні 2026 року та квітні 2027 року, то незважаючи на значне перевищення попиту - 17,55 млрд грн і 16,94 млрд грн, ставки розміщення залишилися на рівні відповідно 15,2% і 16,19% річних.
Загалом Мінфіну вдалося залучити на гривневих аукціонах 19,15 млрд грн порівняно з 11,26 млрд грн тижнем раніше, коли пропозиція бенчмарк-ОВДП була відсутня.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|184*
|185*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000233332
|Дорозміщення
UA4000233340
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|26.11.2024
|26.11.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|27.11.2024
|27.11.2024
|Дата оплати відсотків
|30.04.2025
|09.04.2025
|Дата оплати відсотків
|29.10.2025
|08.10.2025
|Дата оплати відсотків
|29.04.2026
|08.04.2026
|Дата оплати відсотків
|07.10.2026
|Дата оплати відсотків
|07.04.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|76.00
|81.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.20
|16.20
|Термін обігу (днів)
|518
|861
|Дата погашення
|29.04.2026
|07.04.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|17 551 829 000
|16 936 681 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|20 000 000 000
|20 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|36
|21
|Кількість задоволених заявок, шт.
|36
|19
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|15.20
|16.20
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|15.00
|16.00
|Встановлена дохідність, %
|15.20
|16.19
|Середньозважена дохідність, %
|15.20
|16.19
|Надходження до бюджету
|5 056 839 892.75
|5 107 099 619.94
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|186
|187
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231625
|Первинне
розміщення
UA4000233613
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|26.11.2024
|26.11.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|27.11.2024
|27.11.2024
|Дата оплати відсотків
|12.02.2025
|14.05.2025
|Дата оплати відсотків
|13.08.2025
|12.11.2025
|Дата оплати відсотків
|11.02.2026
|13.05.2026
|Дата оплати відсотків
|12.08.2026
|11.11.2026
|Дата оплати відсотків
|10.02.2027
|12.05.2027
|Дата оплати відсотків
|11.08.2027
|10.11.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|10.05.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|80.05
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|16.01
|Термін обігу (днів)
|1 169
|1 260
|Дата погашення
|09.02.2028
|10.05.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|3 776 030 000
|35 633 100 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 776 030 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|20 571 503 000
|5 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|12
|45
|Кількість задоволених заявок, шт.
|12
|30
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|16.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|15.49
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|16.25
|Середньозважена дохідність, %
|16.80
|16.01
|Надходження до бюджету
|3 955 882 308.90
|5 029 916 700.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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