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Ціни на золото близькі до рекордних максимумів; мідь знизилася через розчарування у стимулюванні Китаю
08:55 17.10.2024 |
Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у четвер, залишаючись близькими до рекордних максимумів, навіть незважаючи на те, що зміцнення долара - на спекуляціях щодо другого президентства Трампа - тиснуло на більш широкі ринки металів.
Серед промислових металів, ціни на мідь зазнали нових втрат, оскільки брифінг китайського уряду щодо підтримки ринку нерухомості не справив враження.
Падіння прибутковості казначейських облігацій допомогло підтримати золото, так само як і очікування щодо процентних ставок основних центральних банків. Очікується, що Європейський центральний банк сьогодні знизить ставки на 25 базисних пунктів.
Спотове золото о 06:23 EET подорожчало на 0,2% до 2678,90 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні зросли на 0,1% до 2694,40 доларів за унцію.
Спотові ціни в середу були на відстані витягнутої руки від рекордного максимуму в $2 685,96 за унцію.
Ціни на дорогоцінний метал підтримало зниження прибутковості казначейських облігацій: 10-річна ставка впала на 0,5% в середу на тлі посилення спекуляцій щодо того, що Дональд Трамп переможе на другий термін.
Трамп випереджав віце-президента Камалу Харріс на ринках онлайн-ставок, в той час як нещодавні опитування в ЗМІ показали, що Харріс трохи випереджає його. Але оскільки до голосування залишилося близько трьох тижнів, ринки готуються до напруженої гонки.
Очікується, що політика Трампа буде інфляційною - ця думка вплинула на прибутковість казначейських облігацій і підняла долар до найсильніших рівнів з початку серпня.
Ринки також очікували подальшого зниження процентних ставок від провідних центральних банків. Очікується, що Європейський центральний банк знизить процентні ставки за підсумками засідання в четвер.
Ціни на інші дорогоцінні метали були змішаними. Ф'ючерси на платину виросли на 0,5% до 1012,40 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,7% до 31,760 доларів за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $9 548,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь подешевшали на 0,6% до $4,3445 за фунт.
Обидва контракти продовжили нещодавні втрати після того, як останній брифінг Китаю щодо планів підтримки економіки також в значній мірі розчарував. У четвер міністр житлового будівництва Китаю окреслив додаткові заходи для підтримки ринку нерухомості, в тому числі розширення білого списку забудовників, які мають доступ до державного фінансування.
Але відсутність нових можливостей, а також мізерна кількість деталей щодо реалізації цих можливостей розчарували інвесторів, які сподівалися на більш рішучі заходи.
Брифінг у четвер став останнім у серії брифінгів щодо стимулювання економіки Китаю, оскільки Пекін мобілізує більше підтримки для економіки. Але минулі брифінги також не принесли позитивних результатів.
Це призвело до того, що ринок міді зазнав значних втрат за останній тиждень на тлі сумнівів щодо найбільшого в світі імпортера міді. Дані по валовому внутрішньому продукту Китаю за третій квартал повинні бути опубліковані в п'ятницю.
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