Фондові ринки Європи коливаються між зростанням і зниженням

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи коливаються між зростанням і зниженням у понеділок, водночас зведений індекс провідних компаній регіону Stoxx Europe 600 зростає.

Активність торгів на початку тижня, на який припадають різдвяні свята, є низькою, зазначає Trading Economics. У середу і четвер біржі Великої Британії, Німеччини, Франції та інших країн Європи будуть закриті у зв'язку з Різдвом.

Stoxx Europe 600 за даними на 11:40 кч збільшився на 0,21% - до 503,23 пункту.

Британський FTSE 100 підвищився на 0,02%, німецький DAX - на 0,05%, французький CAC 40 опустився на 0,01%, італійський FTSE MIB - на 0,02%, іспанський IBEX 35 - на 0,1%.

У понеділок трейдери оцінюють чергові заяви президента Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, а також статдані з Великої Британії.

Лагард в інтерв'ю газеті Financial Times зазначила, що ЄЦБ близький до моменту, коли можна буде сказати, що він домігся уповільнення інфляції в єврозоні до цільового показника в 2%. Вона додала також, що керівникам ЄЦБ, як і раніше, необхідно зберігати пильність, оскільки темпи зростання споживчих цін у сфері послуг перевищують цільовий рівень майже вдвічі.

Остаточні дані щодо ВВП Великої Британії за третій квартал, опубліковані в понеділок, показали, що обсяг економіки країни не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями, хоча попередньо повідомлялося про підвищення на 0,1%.

Оцінка зростання в будівельному секторі була переглянута до 0,7% з 0,8%, оцінка спаду у виробничому секторі - до 0,4% з 0,2%. Активність у сфері послуг Великої Британії в липні-вересні не змінилася (попередньо повідомлялося про зростання на 0,1%).

Серед лідерів зниження на торгах у понеділок - акції Volkswagen (-1,3%), Bayer (-1,1%), Pernod Ricard (-1,2%). Помітно дешевшають папери Mercedes-Benz (-0,9%), Iveco Group (-0,5%), Ferrari (-0,7%).

Акції британського страховика Aviva, який оголосив про купівлю конкурента - Direct Line Insurance Group за 3,7 млрд фунтів стерлінгів ($4,65 млрд), стабільні під час торгів. Вартість паперів Direct Line зросла на 3%.

Капіталізація BNP Paribas знизилася на 0,3%. Французький банк повідомив, що купує бізнес страхової компанії AXA у сфері управління інвестиціями. Сума угоди, що також включає довгострокову угоду про управління значною частиною активів AXA, становить 5,1 млрд євро. Ціна акцій AXA збільшилася на 0,2%.

Папери швейцарської телекомунікаційної компанії Swisscom подорожчали на 0,3%. Swisscom повідомила, що її угоду з купівлі італійського підрозділу Vodafone за 8 млрд євро повністю схвалили регулюючі органи і влада Італії. Компанія планує закрити угоду в першому кварталі 2025 року.