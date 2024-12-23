Долар США активно дорожчає, відновлюючись після падіння наприкінці минулого тижня

Долар США зміцнюється в парах з євро, фунтом та єною вдень у понеділок, відновлюючись після різкого зниження у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,55%, ширший WSJ Dollar Index - 0,31%.

Індекс DXY у п'ятницю впав на 0,7% після публікації статданих, що вказали на більш слабке, ніж очікувалося, зростання ключового показника інфляції, який відстежує Федеральна резервна система.

Як повідомлялося, індекс витрат на особисте споживання (PCE) у листопаді зріс на 0,1% проти попереднього місяця і на 2,4% - у річному виразі. Експерти в середньому прогнозували підвищення показників на 0,2% і 2,5%. Індекс PCE Core, який не враховує вартості продуктів харчування та енергоресурсів, підвищився на 2,8%, як і в жовтні, тоді як аналітики очікували прискорення зростання до 2,9%.

Пара євро/долар, за даними на 14:39 EET, торгується на рівні $1,0395 порівняно з $1,0430 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,3%.

Вартість фунта в парі з доларом знизилася на 0,4%, до $1,2521 проти $1,2570 у п'ятницю.

Остаточні дані щодо ВВП Великої Британії за третій квартал, опубліковані в понеділок, показали, що обсяг економіки країни не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями, хоча попередньо повідомлялося про підвищення на 0,1%.

Курс долара щодо єни підвищився на 0,4%, до 157,07 єни порівняно зі 156,41 єни за підсумками попередніх торгів.

Статдані, опубліковані в п'ятницю, показали прискорення інфляції в Японії в листопаді до 2,9% у річному виразі з жовтневих 2,3%. Інфляція оновила максимум із серпня. Проте трейдери не мають упевненості в тому, коли Банк Японії знову підвищить ключову ставку, зазначає Trading Economics.