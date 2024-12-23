Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США активно дорожчає, відновлюючись після падіння наприкінці минулого тижня

15:37 23.12.2024 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється в парах з євро, фунтом та єною вдень у понеділок, відновлюючись після різкого зниження у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,55%, ширший WSJ Dollar Index - 0,31%.

Індекс DXY у п'ятницю впав на 0,7% після публікації статданих, що вказали на більш слабке, ніж очікувалося, зростання ключового показника інфляції, який відстежує Федеральна резервна система.

Як повідомлялося, індекс витрат на особисте споживання (PCE) у листопаді зріс на 0,1% проти попереднього місяця і на 2,4% - у річному виразі. Експерти в середньому прогнозували підвищення показників на 0,2% і 2,5%. Індекс PCE Core, який не враховує вартості продуктів харчування та енергоресурсів, підвищився на 2,8%, як і в жовтні, тоді як аналітики очікували прискорення зростання до 2,9%.

Пара євро/долар, за даними на 14:39 EET, торгується на рівні $1,0395 порівняно з $1,0430 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,3%.

Вартість фунта в парі з доларом знизилася на 0,4%, до $1,2521 проти $1,2570 у п'ятницю.

Остаточні дані щодо ВВП Великої Британії за третій квартал, опубліковані в понеділок, показали, що обсяг економіки країни не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями, хоча попередньо повідомлялося про підвищення на 0,1%.

Курс долара щодо єни підвищився на 0,4%, до 157,07 єни порівняно зі 156,41 єни за підсумками попередніх торгів.

Статдані, опубліковані в п'ятницю, показали прискорення інфляції в Японії в листопаді до 2,9% у річному виразі з жовтневих 2,3%. Інфляція оновила максимум із серпня. Проте трейдери не мають упевненості в тому, коли Банк Японії знову підвищить ключову ставку, зазначає Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9910
  0,1149
 0,27
EUR
 1
 43,6454
  0,1340
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,13 0,31 41,9900  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес