Акції в Азії падають через втрати в технологічному секторі, а оптимізм щодо стимулювання Китаю згасає

Більшість азіатських акцій впали в середу, оскільки акції технологічних компаній, особливо виробників мікросхем, постраждали від слабкого прогнозу від лідера галузі ASML.

Охолодження оптимізму щодо китайських стимулюючих заходів також вплинуло, і китайські ринки в основному продовжили різке падіння з попередньої сесії.

Регіональні ринки слабко відреагували на події на Волл-стріт, оскільки падіння акцій потужних виробників мікросхем потягнуло американські індекси з рекордних максимумів. Ф'ючерси на американські фондові індекси були стабільними на азіатських торгах, зосередившись на майбутніх звітах про прибутки за третій квартал.

Технологічні індекси показали найгірші результати в Азії, особливо ті, що мають велику вагу акцій виробників мікросхем.

Японський індекс Nikkei 225 знизився на 1,9% через падіння акцій Lasertec Corp на 13% і Tokyo Electron Ltd. на 10%, в той час як південнокорейський KOSPI втратив 0,7% через збитки SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd.

Виробники мікросхем відстежили падіння своїх американських колег після того, як виробник літографічного обладнання ASML Holding NV опублікував слабший, ніж очікувалося, прогноз продажів на 2025 рік, посилаючись на слабкий попит в секторах, які не піддаються впливу штучного інтелекту.

Голландська компанія є провідним постачальником найсучаснішого обладнання для виробництва мікросхем і виступає в ролі лідера в цьому секторі. Американські акції ASML впали на 16% в ході нічних торгів.

Тайванська TSMC - найбільший у світі виробник мікросхем - впала на 2% на торгах в Тайбеї, слідуючи за втратами ASML. TSMC також вважається лідером галузі, і в четвер вона має повідомити про свої прибутки за третій квартал.

Втрати в технологічному секторі в поєднанні зі слабким сигналом з Волл-стріт негативно вплинули на більшість азіатських ринків.

Австралійський ASX 200 впав на 0,3% з рекордних максимумів через падіння на 1% акцій Rio Tinto Ltd після того, як квартальні виробничі показники гірничодобувної компанії виявилися незадовільними. Аналогічна компанія BHP Group Ltd, яка повідомить про свої показники за вересень у четвер, також втратила близько 1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, оскільки індекс намагався пробитися вище 25 000 пунктів. Цього тижня очікується низка великих індійських звітів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,8% та 0,2% відповідно, продовживши різке падіння попередньої сесії. Гонконгський індекс Hang Seng дещо знизився, хоча місцеві акції технологічних компаній в основному уникнули втрат своїх світових аналогів.

Хоча оптимізм щодо нових стимулів у Китаї, особливо фіскальних заходів, спочатку сприяв зростанню місцевих акцій, вони швидко згорнули це ралі, оскільки Пекін не зміг надати чітких деталей щодо термінів і масштабу запланованих заходів.

Слабкі економічні показники Китаю також посилили аргументацію на користь більшої державної підтримки, оскільки зростання ключових експортних товарів країни різко впало, тоді як у вересні збереглася дезінфляція.