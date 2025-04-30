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Гетманцев різко розкритикував НКЦПФР: назвав комісію охоронцем кладовища

14:17 30.04.2025 |

Фінанси

 

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що фондовий ринок України перетворився на "кладовище", а Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) стала лише його "охоронцем". Доручати цій комісії розбудову нового ринку криптоактивів, на його думку, недоцільно і ризиковано.

"Фондовий ринок протягом останніх п'яти років давно став нагадувати тварину з Червоної книги. Про неї пишуть, нею займаються, щодо неї ухвалюють закони, проводять симпозіуми та конференції, але в живій природі її вже давно ніхто не бачив", - написав Гетманцев у Telegram.

Кількість відкритих акціонерних товариств в Україні станом на кінець 2024 року впала до 1606 (на початку століття було понад 12 000), закритих акціонерних товариств - до 4700 (було 18 700 у 2011 році).

"Якщо у розпал світової фінансової кризи відбулася 1161 емісія акцій, а на виході з неї - 5052 (у 2010 році) та 2513 (у 2011 році), то у 2021-2024 роках у середньому реєструвалось лише 49 емісій акцій на рік. ️Така сама картина - з випуском корпоративних облігацій. За кількістю емісій: у 2005-2009 роках - 680 випусків облігацій на рік, у 2024 році - лише 38", - вказав Гетманцев.

На кінець березня 2025 року у біржовому списку фондової біржі "Перспектива", окрім облігацій внутрішньої державної позики, немає жодного іншого цінного паперу в лістингу, у ПФТС - лише сім цінних паперів.

У 2013 році було 188 випусків акцій, 227 випусків корпоративних облігацій, 79 випусків цінних паперів ІСІ.

"На своєму піку у 2014 році капіталізація лістингових компаній фондового ринку склала 29,2% ВВП (463,5 млрд грн), у 2020 році (останні дані) сягнула лише 1,3 млрд грн (0,03% ВВП), а нині про цей показник взагалі не доводиться говорити як такий, що втрачено через відсутність лістингових компаній як явища", - вказав Гетманцев.

Майже повністю зник первинний ринок торгів фінансовими інструментами.

Депутат підкреслив, що відсутність нормального фондового ринку унеможливлює розвиток пенсійної системи другого рівня (накопичувальної) і залучення інвестицій, особливо від дрібних інвесторів.

Гетманцев відкидає війну як виправдання, наводячи приклад НБУ, ринки в регулюванні якого успішно розвиваються навіть у воєнний час.

"На фондовому ринку немає лідера, немає стратегії, а отже - немає майбутнього. Є лише тиша. Тиша кладовища. Чи маємо ми право надати охоронцю кладовища розбудову нового ринку, ризикуючи перетворити його в таке саме кладовище? Очевидно, ні", - вказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin
 

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