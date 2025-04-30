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АНАЛІТИКА

Goldman Sachs: Долар і далі знижуватиметься в ціні, навіть якщо рецесії в США не буде

 

Зниження курсу долара очікується навіть без значного уповільнення економіки США. Про це заявив головний економіст Goldman Sachs Ян Хаціус в інтервʼю Reuters.

За словами Хаціуса, іноземним інвесторам може стати менш цікаво вкладатися в американські активи, якщо долар не почне знижуватись у ціні ще більше.

"Долар досі переоцінений ... Я очікую, що іноземні інвестори і далі будуть менш охоче збільшувати частку США у своїх портфелях", - заявив Хаціус.

За його словами, хоча США мають переваги порівняно з Європою, зокрема вищу продуктивність, їхні економічні позиції починають поступово слабшати, що може найяскравіше проявитися саме у валютному курсі.

Він зазначив, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу США перевищує $1 трлн, а це означає, що країна покладається на іноземний попит для фінансування торгового дефіциту.

Але через те, що іноземні портфелі вже мають значну частку американських активів, подальше забезпечення потреб у фінансуванні може стати проблемним без знецінення долара.

Індекс долара вже знизився приблизно на 9% з моменту інавгурації президента США Дональда Трампа, що частково пов'язано з його торговельною політикою та тарифними погрозами.

Попри дедалі більші побоювання щодо можливої рецесії в США через протекціонізм, Хаціус вважає, що долар знижуватиметься навіть без цього.

"Якщо економіка сповільниться ще більше, і [Федеральний резерв, - Ред.] знизить відсоткові ставки ще більше, це додасть аргументів... але я не будую аргументи на користь знецінення долара на прогнозі рецесії або дуже агресивному зниженні ставок, я думаю, що ви отримаєте знецінення долара, навіть якщо зниження ставок буде відносно помірним", - наголосив Хаціус.

Він також зауважив, що ФРС могла б вже зараз розглядати зниження ставок, якби не вплив тарифів, які підвищують інфляцію.

Наразі в Goldman Sachs очікують, що зростання ВВП США в першому кварталі сповільниться до 0,3% (після 2,4% у четвертому кварталі 2024 року).

Прогноз на кінець року - лише 0,5%. Банк також прогнозує три пониження ставки ФРС по 0,25% - у червні, липні та вересні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз, США
 

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