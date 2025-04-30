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Axios дізналося деталі короткої розмови Зеленського і Трампа у Ватикані
16:07 30.04.2025 |
Американське видання Axios дізналося від джерел деталі розмови, що відбулася між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані, де вони були на похороні Папи Римського Франциска.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна публікація Axios з посиланням на джерела вийшла 30 квітня.
Деталями поділилися двоє анонімних співрозмовників, обізнаних зі змістом зустрічі Зеленського і Трампа.
Перед тим як світові лідери вирушили до Ватикану на похорони Франциска, українська сторона нібито отримала сигнали, що Трамп готовий до зустрічі.
Радники Зеленського нібито дуже хвилювались і вагалися щодо того, чи ризикувати українському президенту ще однією розмовою тет-а-тет із Трампом після того, що відбулося в Овальному кабінеті 28 лютого.
Завчасно ніяких домовленостей не було, ідея полягала у тому, що Трамп і Зеленський спробують зустрітися після похорону понтифіка. Проте у підсумку вони "наткнулися одне на одного" після прибуття та знайшли місце для розмови віч-на-віч у Соборі Св. Петра.
За словами джерел, Володимир Зеленський сказав Трампу, що Путін "не зрушить з місця", якщо американський президент не почне більше тиснути на нього. Трамп нібито відповів на це, що можливо йому доведеться змінити підхід до правителя Росії - що співзвучно з дописом, який він опублікував після розмови.
Також Володимир Зеленський закликав повернутися до початкової пропозиції США про безумовне перемир'я як "відправну точку" для мирних перемовин - на що Україна погодилася, а Росія ні.
За словами одного зі співрозмовників, Трамп, схоже, погодився з цією думкою.
Український президент повторив, що Україна не визнає Крим російською територією, на що Трамп відповів, що він не просить про це.
Зеленський зазначив, що "не боїться поступок" для того, щоб домовитися про завершення війни, але потребує переконливих безпекових гарантій.
Також кажуть, що Трамп під час розмови тиснув на Зеленського щодо якнайшвидшого підписання так званої угоди про надра.
У Білому домі заявили Axios, що не будуть коментувати приватні розмови Трампа зі світовими лідерами. У Зеленського також утрималися від коментаря.
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