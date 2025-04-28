Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним

Раніше з'явилась інформація, що Apple планує перенести виробництво iPhone з Китаю до Індії, щоб уникнути високих тарифів, які впливають на вартість продукції. Однак аналітики вважають цей крок нереалістичним. Про це пишуть My Drivers.

Аналітик Крейг Моффітт зазначає, що торговий конфлікт між США та Китаєм створює проблеми як для витрат, так і для продажів і перенесення виробництва iPhone до Індії не вирішить усіх цих питань.

Хоча Індія має потенціал для збільшення виробництва iPhone, наразі вона забезпечує лише 20% світових поставок. Крім того, компоненти для смартфонів все одно будуть виготовлятися в Китаї, що залишає Apple залежною від китайської виробничої бази. Моффітт також підкреслює, що низька вартість робочої сили в Індії може допомогти зберегти маржу, але це не вирішує проблему тарифів.

Додатково, китайські органи влади ускладнюють транспортування обладнання за межі країни, що створює додаткові перешкоди для Apple. Таким чином, хоча перенесення виробництва може знизити витрати в довгостроковій перспективі, реалізація цього плану залишається складним завданням.