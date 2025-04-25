FT: Apple планує перенести складання понад 60 млн iPhone з Китаю до Індії у 2026 році

Американська корпорація Apple планує перенести складання iPhone, що продаються у США, до Індії у 2026 році. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними джерел газети, Apple прагне, щоб усі понад 60 мільйонів iPhone, які щороку постачаються на американський ринок, збиралися саме в Індії. Це означає подвоєння потужностей виробництва в цій країні.

Компанія вирішила прискорити перенесення виробництва через торговельну війну між США та Китаєм, яку розпочала адміністрація Дональда Трампа.

Нові тарифи, запроваджені США проти китайських товарів, призвели до того, що ринкова вартість Apple впала на $700 млрд, тому компанія почала активно експортувати в США iPhone, зібрані в Індії, аби уникнути додаткових мит.

Складання iPhone - це останній етап виробництва, що передбачає збирання сотень деталей. Більшість компонентів Apple все ще отримує від китайських постачальників. У 2024 році на США припадало 28% усіх постачань iPhone у світі.

Окремі митні тарифи, що досі діють на смартфони, зібрані в Китаї, становлять 20%. Індію теж тимчасово обклали 26% митом, однак ці обмеження призупинені на час переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі щодо торговельної угоди.

Експерти вважають, що перехід на індійське виробництво допоможе Apple уникнути ризиків і зберегти зростання, попри геополітичну напругу.