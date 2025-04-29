Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Невербальна людина відкрита до спілкування: Neuralink провела третю успішну операцію з імплантації чипа в мозок пацієнта

10:52 29.04.2025 |

Новини IT

 

Стартап Neuralink, що належить Ілону Маску (Elon Musk), провів третю успішну операцію з імплантації нейрочипа в мозок людини.

Бредфорд Сміт (Bradford G Smith), який страждає на бічний аміотрофічний склероз - важке прогресуюче захворювання центральної нервової системи, погодився на операцію і став третьою людиною з чипом Neuralink.

Також Бредфорд є першою невербальною людиною, яка пройшла подібну процедуру.

Завдяки чипу Neuralink, який зчитує сигнали нейронів і перетворює їх на команди для зовнішніх пристроїв, Сміт тепер може спілкуватися, керуючи комп'ютером силою думки.

Бредфорд Сміт запрошує всіх охочих до спілкування в X і обіцяє в міру можливості відповідати на запитання.

Зазначимо, що найвідомішим пацієнтом із бічним аміотрофічним склерозом був астрофізик Стівен Гокінг (Stephen Hawking), за життя якого не було подібних технологій, але він також міг спілкуватися, керуючи комп'ютером за допомогою погляду та єдиного рухомого пальця.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 47,3921
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2130  0,01 0,01 41,8759  0,08 0,19
EUR 47,0037  0,05 0,11 47,8319  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,22 0,53 41,6050  0,21 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес