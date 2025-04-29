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Невербальна людина відкрита до спілкування: Neuralink провела третю успішну операцію з імплантації чипа в мозок пацієнта
10:52 29.04.2025 |
Стартап Neuralink, що належить Ілону Маску (Elon Musk), провів третю успішну операцію з імплантації нейрочипа в мозок людини.
Бредфорд Сміт (Bradford G Smith), який страждає на бічний аміотрофічний склероз - важке прогресуюче захворювання центральної нервової системи, погодився на операцію і став третьою людиною з чипом Neuralink.
Також Бредфорд є першою невербальною людиною, яка пройшла подібну процедуру.
Завдяки чипу Neuralink, який зчитує сигнали нейронів і перетворює їх на команди для зовнішніх пристроїв, Сміт тепер може спілкуватися, керуючи комп'ютером силою думки.
Бредфорд Сміт запрошує всіх охочих до спілкування в X і обіцяє в міру можливості відповідати на запитання.
Зазначимо, що найвідомішим пацієнтом із бічним аміотрофічним склерозом був астрофізик Стівен Гокінг (Stephen Hawking), за життя якого не було подібних технологій, але він також міг спілкуватися, керуючи комп'ютером за допомогою погляду та єдиного рухомого пальця.
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