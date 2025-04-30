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Обережно, криптоскам: Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку оновила цей список 5 проєктами
15:52 30.04.2025 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п'ять фірм, які пов'язані з криптовалютними послугами. Загалом в перелік тепер входять 433 проєкти.
Ось свіжа п'ятірка потенційних шахраїв:
* Livaxxen - https://market.livaxxen.org
* BTCMiner - https://www.btcminer.space/
* CoinMall - https://coinmall.top/
* Raise My Funds - https://raisemyfunds.co/
* NSBroker - https://nsbroker.com/
За матеріалами:
ITC.ua
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