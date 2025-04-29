У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії

Швейцарська компанія Sun-Ways запустила першу у світі пересувну сонячну електростанцію потужністю 18 кВт на на залізничній колії.

Очікується, що фотоелектрична установка генеруватиме 16 МВт-год електроенергії на рік, подаючи її до місцевої електромережі, розташованої за 500 м. Пасажирські потяги мають почати рух цією залізничною гілкою вже з понеділка 28 квітня.

У жовтні минулого року Федеральне управління транспорту Швейцарії погодило використання мобільної фотоелектричної установки на залізниці. Після цього сонячна електростанція пройшла низку випробувань та аналізів, отримавши всі необхідні дозволи.

У Sun-Ways продовжать проведення випробувань у найближчі три роки, зосереджуючись на покритті сонячних панелей, забрудненні від потягів та впливі сонячної електростанції на залізничну інфраструктуру. Це дасть змогу перевірити довгострокову безпеку експлуатації потягів із використанням сонячних панелей, встановлених на рейках.

Висновки міжнародної групи експертів демонструють, що попри скептичні оцінки, такі проєкти не тільки цілком можна реалізувати, вони мають значний комерційний потенціал. На думку критиків, сильне забруднення від потягів та інтенсивна механічна напруга можуть значно скоротити виробництво електрики і зменшити загальний термін служби такої сонячної електростанції.

За словами представників Sun-Ways, система має серйозний потенціал та зростаючу підтримку щодо встановлення сонячних панелей на залізничних шляхах. У довгостроковій перспективі засновник та директор Sun-Ways Джозеф Скудері пропонує генерувати електрику між рейками і подавати її безпосередньо як тягловий струм для потягів, що зробить їх таким чином абсолютно самодостатніми.

У компанії використовують спеціальний потяг-укладальник виробництва Scheuchzer, здатний встановити близько 1 тис. м² сонячних панелей усього за кілька годин. Проект у Бютті, у Валь-де-Траверс, включає 100 погонних метрів залізничної лінії TransN, на якій буде встановлено 48 сонячних панелей. Електричні з'єднання інтегровані в панелі, а система очищення циліндричною щіткою наприкінці потяга забезпечує чистоту панелей.

Джозеф Скудері сподівається, що позитивний досвід використання сонячних панелей на залізничних шляхах буде широко використовуватись в усьому світі у подальшому. Якщо обмежитися Швейцарією, там є 5 тис. кілометрів залізничних шляхів, що потенційно дозволяє встановити близько 2,5 млн панелей. Компанія у найближчі роки прагне також почати працювати у Німеччині, Австрії, Італії, США та країнах Азії.