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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4728 грн/$1
12:34 30.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 30 квітня 2025 року.
|Показник
|29.04.2025
|30.04.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6014
|41.4728
|-0.31
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 30 квітня- 41,5647 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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