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Європейські фондові індекси не показують єдиної динаміки
13:40 30.04.2025 |
Європейські ринки акцій не показують єдиної динаміки на торгах у середу на тлі неоднорідної статистики та корпоративної звітності.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 13:15 EET піднявся на 0,37% - до 527,01 пункту.
Британський FTSE 100 додав 0,11%, німецький DAX - 0,58%, французький CAC 40 - 0,54%. Італійський FTSE MIB втрачає 0,35%, іспанський IBEX 35 - 1,44%.
Попередні дані статистичного управління Європейського союзу, опубліковані в середу, показали збільшення ВВП єврозони в першому кварталі 2025 року на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями. Експерти в середньому прогнозували зростання на 0,2%, за даними Trading Economics.
ВВП Німеччини в першому кварталі підвищився на 0,2% відносно попереднього кварталу, як і ВВП Італії. Економіка Франції зросла на 0,1%, Іспанії - на 0,6%.
Роздрібний продаж у Німеччині в березні зменшився на 0,2% відносно попереднього місяця, повідомило Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Аналітики в середньому очікували, що показник скоротиться на 0,4%.
Безробіття у ФРН у квітні збільшилося до 6,3% з 6,2% місяцем раніше, як і очікувалося.
Статдані з Франції показали зниження споживчих витрат у країні в березні на 1% порівняно з попереднім місяцем, що є найгіршою динамікою з грудня 2022 року.
Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у квітні збільшилися на 0,8% у річному вираженні, повідомило Національне статистичне управління Insee, яке представило попередні дані. Отже, інфляція сповільнилася порівняно з 0,9% у березні й оновила мінімум із лютого 2021 року. Консенсус-прогноз аналітиків, підготовлений Trading Economics, передбачав ще більш виражене уповільнення інфляції, до 0,7%.
Акції Mercedes-Benz Group втрачають у ціні 1,4% під час торгів у вівторок. Німецький виробник автомобілів скоротив чистий прибуток у першому кварталі 2025 року в 1,7 раза, виручку - на 7%, причому обидва показники виявилися гіршими за прогнози ринку. Компанія заявила, що не може надати надійних прогнозів на решту поточного року через високий рівень невизначеності, пов'язаний з американськими митами на імпорт і потенційними відповідними заходами інших країн.
Папери Volkswagen подешевшали на 0,7%. Німецький автоконцерн підтвердив прогнози без урахування можливих наслідків імпортного мита на поточний рік, зазначивши, однак, що низка чинників, зокрема, торговельні обмеження, зростання конкуренції та посилення вимог до викидів, можуть негативно вплинути на його показники.
Stellantis NV відкликав прогнози для основних фінпоказників на цей рік через складність прогнозували наслідків мит. Ринкова вартість автовиробника, однак, зросла на 1,6%.
Котирування акцій банків, які опублікували квартальні звіти у вівторок, переважно знижуються. Так, папери французького Societe Generale втрачають 0,2%, незважаючи на те, що банк збільшив чистий прибуток у 2,4 раза в минулому кварталі, і показник перевершив прогнози ринку.
Ринкова вартість іншого французького банку - Credit Agricole - впала на 3,6%. Його чистий прибуток у минулому кварталі зменшився на 4%, до 1,82 млрд євро у зв'язку з підвищенням корпоративного податку, виручка збільшилася на 6,6%, до 7,26 млрд євро. Опитані Visible Alpha експерти в середньому прогнозували чистий прибуток банку на рівні 1,87 млрд євро за виручки в 7,24 млрд євро.
Ціна паперів британського Barclays опустилася на 1,9%, незважаючи на сильну звітність банку за минулий квартал. Доподатковий прибуток Barclays у січні-березні зріс на 19%, до 2,72 млрд фунтів ($3,65 млрд). Експерти в середньому очікували цей показник на рівні 2,49 млрд фунтів. Банк також підвищив прогноз чистого процентного доходу на 2025 рік до 12,5 млрд фунтів з 12,2 млрд фунтів.
Квартальний чистий прибуток швейцарського UBS зменшився на 4%, але перевершив прогнози аналітиків. Акції банку додають 0,4%.
Капіталізація TotalEnergies, чистий прибуток якої в першому кварталі виявився слабшим за прогнози ринку, знизилася на 2,8%.
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