США готові до підписання угоди, але українська сторона внесла зміни – міністр фінансів США

Міністр фінансів США Скот Бессент заявив у середу, 30 квітня, що українська сторона начебто в останній момент внесла певні зміни в угоду про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України (також відома як угода про доступ американців до українських корисних копалин).

"Українська сторона минулої ночі в останню хвилину внесла певні зміни. Ми впевнені, що вони переглянуть це. Ми готові підписати сьогодні після обіду, якщо і вони будуть готові", - заявив він на засіданні уряду США у Білому домі.

На уточнююче запитання, про які саме зміни йдеться, і чи було щось вилучено з угоди, Бессент зазначив, що нічого не було вилучено, і це "та сама угода, про яку ми домовилися минулими вихідними". "Жодних змін з нашого боку", - сказав він.

FT: США наполягають на підписанні усіх угод щодо фонду

Раніше видання Financial Times (FT) повідомило з посланням на джерела, що команда Бессента заявила першій віцепрем'єр-міністерці, міністерці економіки України Юлії Свириденко, яка прямує у Вашингтон, що та повинна "бути готова підписати всі угоди або повернутися додому".

Мається на увазі, що мінфін США очікує підписання не лише самої угоди про економічне партнерство, але й інших угод, які стосуються роботи фонду. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ще триває робота над двома "виконавчими" угодами, які стосуються безпосередньо створення фонду, його фінансування і наповнення.

За словами джерел FT, питання, що викликають розбіжності, стосуються управління фондом, механізму прозорості та відстеження коштів.

Співрозмовники з українського боку зазначають, що всі угоди не можуть бути підписані в середу, оскільки договір про економічне партнерство має бути ратифікований Верховною Радою. "Ми готові підписати рамкову угоду сьогодні", - зазначають українські посадовці, але додають, що шанси трохи кращі, ніж "50 на 50".