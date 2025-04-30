Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби, сподівається прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні перша віцепрем'єр міністерка Юлія Свириденко на шляху до Вашингтона. Ми допрацьовуємо уже остаточні деталі з нашими американськими колегами... Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюся найближчої доби угода буде підписана і ми отримаємо перший крок", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

Прем'єр підкреслив, що наразі опрацьовуються технічні деталі, так як всі принципові моменти уже погоджені, а уряд зібрав погодження тексту в основних міністерствах.

"Уряд буде готовий в будь який момент, як тільки буде вже остаточна інформація від наших колег з Вашингтону, затвердити угоду", - додав він.

За його словами, після цього буде потрібно підписати ще дві технічні угоди про створення Інвестиційного фонду інвестицій і його фінансування та наповнення.

Шмигаль зазначив, що після раду консультацій зі США угоди стала максимально партнерською. Зокрема, Фонд буде створено в Україні з розподілом 50/50 часток управління (по три представника від сторін) і часток внесків сторін; внески будуть здійснюватися в грошовій формі; американська сторона зможе розраховувати нову військову допомогу як внесок до Фонду; Україна зберігає контроль над усіма ресурсами (надра, інфраструктура, природні ресурси), а внесок робить з нових ліцензій і нової ренти на корисні копалини; Фонд продовж 10 років буде інвестувати в розвиток і відновлення України (як капітальні інвестиції у створення підприємств, так і угоди про викуп продукції українського виробництва), а після того за домовленістю сторін прибутки зможуть розподілятися; угода звільняє сторони, які діють в межах цієї угоди від оподаткування і від мит; американська сторона бере на себе зобов'язання залучати інших міжнародних партнерів і приватний бізнес до роботи за підтримки цього Фонду; суперечки в рамках угоди вирішуються шляхом взаємних консультацій.

"Жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україна до підписання угоди, не є предметом цієї угоди", - підкреслив прем'єр.

Крім того, Шмигаль додав, що угода зі США ніяк не суперечить вступу України в Європейський Союз і євроінтеграційним зобов'язанням.

"Завтра у нас передбачені консультації з головами груп і фракцій, і керівництвом парламенту щодо деталей цієї угоди", - сказав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що угода є міжнародною і буде ратифіковуватися у Верховній Раді, а щодо США зазначив, що на цьому етапі достатньо буде лише верифікації їх урядом.

"Після ратифікації в парламенті дана угода набере чинності і ми зможемо рухатися далі і підписувати технічну угоду між юридичними особами США і України", - додав він.