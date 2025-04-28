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АНАЛІТИКА

Samsung використовує штучний інтелект від Meta для створення нового чипа Exynos

15:54 28.04.2025 |

Новини IT

 

Компанія Samsung випустила у січні цього року флагманську лінійку смартфонів Galaxy S25 на чипах Snapdragon, оскільки не змогла розробити власний чип Exynos 2500 для цих пристроїв. За останніми даними, чиповий підрозділ Samsung Foundry активно працює над поверненням флагманських чипів Exynos на ринок.

З'явилась інформація, що Samsung вирішила залучити штучний інтелект Llama 4, розроблений Meta, який, на думку компанії, допоможе в розробці нового чипа. Раніше компанія використовувала власні моделі ШІ, але вони виявилися менш ефективними порівняно з зовнішніми рішеннями. Про це пише PhoneArena з посиланням на Seoul Economic Daily.

Llama 4 буде використовуватися виключно всередині компанії Samsung, без підключення до зовнішніх мереж, щоб мінімізувати ризики витоку даних. Цей ШІ допомагатиме співробітникам у різних завданнях, від обробки документів до проєктування чипсетів. Завдяки цьому Samsung сподівається прискорити розробку нового чипа Exynos 2600, який планується представити разом із Galaxy S26.

Крім того, Samsung стабілізувала виробництво чипів за 3-нм техпроцесом і вже працює над 2-нм технологією.

Компанія прагне досягти рівня продуктивності та енергоефективності, подібного до Apple, яка використовує власні чипи Apple Silicon у смартфонах iPhone. Використання Llama 4 може стати ключовим кроком для Samsung у досягненні цієї мети.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Samsung, Meta
 

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