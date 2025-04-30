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Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль
23:33 30.04.2025 |
Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови, повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови", - написав Шмигаль в телеграмі.
За його словами, в основі угоди п'ять ключових принципів.
- Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.
- Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
- Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов'язань угода не передбачає.
- Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".
- Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
Шмигаль зазначив, що Фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.
"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", - підсумував прем'єр.
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