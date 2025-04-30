Долар зміцнюється до євро, фунта та єни перед публікацією статданих щодо ВВП США

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу перед публікацією важливих статданих щодо американської економіки.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Увагу трейдерів спрямовано на попередні дані про динаміку ВВП США за перший квартал, оприлюднені о 14:30 EET. Пізніше також вийде березнева доповідь про доходи і витрати американців, що містить ключовий показник інфляції, який відстежує Федеральна резервна система.

Пара євро/долар за даними на 13:40 к. Ч. торгується на рівні $1,1376 порівняно з $1,1387 на закриття попередньої сесії.

Попередні дані статистичного управління Європейського союзу, опубліковані в середу, показали збільшення ВВП єврозони в першому кварталі 2025 року на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями. Експерти в середньому прогнозували зростання на 0,2%, за даними Trading Economics.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у квітні збільшилися на 0,8% у річному вираженні, повідомило Національне статистичне управління Insee, яке представило попередні дані. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 0,9% у березні й оновила мінімум із лютого 2021 року.

О 14:00 EET у середу також будуть опубліковані попередні дані щодо інфляції в Німеччині за квітень.

Вартість фунта до долара опустилася під час торгів до $1,3364 з $1,3409 напередодні.

Курс долара в парі з єною піднявся до 143,04 єни з 142,35 єни на закриття попередніх торгів. Банк Японії в середу розпочав дводенне засідання, за підсумками якого, як очікується, збереже основні параметри грошово-кредитної політики, щоб оцінити потенційний вплив американських мит на економіку країни.

Статдані, опубліковані 30 квітня, показали зниження промвиробництва в Японії в березні на 1,1% порівняно з попереднім місяцем після підйому на 2,3% у лютому. Роздрібний продаж у країні минулого місяця скоротився на 1,2% до лютого, що стало максимальним зниженням за шість місяців.

Вартість американської валюти в парі з офшорним юанем опустилася під час торгів до 7,2668 юаня з 7,2688 юаня напередодні.