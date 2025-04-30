Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар зміцнюється до євро, фунта та єни перед публікацією статданих щодо ВВП США

15:47 30.04.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу перед публікацією важливих статданих щодо американської економіки.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Увагу трейдерів спрямовано на попередні дані про динаміку ВВП США за перший квартал, оприлюднені о 14:30 EET. Пізніше також вийде березнева доповідь про доходи і витрати американців, що містить ключовий показник інфляції, який відстежує Федеральна резервна система.

Пара євро/долар за даними на 13:40 к. Ч. торгується на рівні $1,1376 порівняно з $1,1387 на закриття попередньої сесії.

Попередні дані статистичного управління Європейського союзу, опубліковані в середу, показали збільшення ВВП єврозони в першому кварталі 2025 року на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями. Експерти в середньому прогнозували зростання на 0,2%, за даними Trading Economics.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у квітні збільшилися на 0,8% у річному вираженні, повідомило Національне статистичне управління Insee, яке представило попередні дані. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 0,9% у березні й оновила мінімум із лютого 2021 року.

О 14:00 EET у середу також будуть опубліковані попередні дані щодо інфляції в Німеччині за квітень.

Вартість фунта до долара опустилася під час торгів до $1,3364 з $1,3409 напередодні.

Курс долара в парі з єною піднявся до 143,04 єни з 142,35 єни на закриття попередніх торгів. Банк Японії в середу розпочав дводенне засідання, за підсумками якого, як очікується, збереже основні параметри грошово-кредитної політики, щоб оцінити потенційний вплив американських мит на економіку країни.

Статдані, опубліковані 30 квітня, показали зниження промвиробництва в Японії в березні на 1,1% порівняно з попереднім місяцем після підйому на 2,3% у лютому. Роздрібний продаж у країні минулого місяця скоротився на 1,2% до лютого, що стало максимальним зниженням за шість місяців.

Вартість американської валюти в парі з офшорним юанем опустилася під час торгів до 7,2668 юаня з 7,2688 юаня напередодні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4706
  0,0941
 0,23
EUR
 1
 47,1687
  0,1153
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0975  0,12 0,28 41,7664  0,11 0,26
EUR 46,9286  0,08 0,16 47,7329  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,10 0,24 41,4950  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес