«Мінеральна» угода між США та Україною під загрозою зриву через нові вимоги Вашингтона – ЗМІ

Підписання угоди між Україною та США про партнерство в сфері корисних копалин опинилася під загрозою зриву через вимогу Вашингтона одночасно підписати рамкову угоду та детальний документ про створення інвестиційного фонду.

Як повідомляє The Financial Times, вимога з'явилася в останню хвилину, коли українська делегація вже летіла в США.

Зазначається, що українська сторона відмовилася від підписання двох документів, оскільки, як пояснила перша віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко, документ про створення інвестиційного фонду має ратифікацію Верховною Радою. Попри тиск з боку США, Україна наполягає на підписанні лише рамкової частини.

Наразі, за словами одного з українських чиновників, позиція Вашингтона виглядає "непримирною", а шанси на успішне підписання наразі "трохи вищі за 50%".

Як повідомлялося, 30 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби. "Сьогодні перша віцепрем'єр міністерка Юлія Свириденко на шляху до Вашингтона. Ми допрацьовуємо уже остаточні деталі з нашими американськими колегами... Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюся найближчої доби угода буде підписана і ми отримаємо перший крок", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

Прем'єр підкреслив, що наразі опрацьовуються технічні деталі, так як всі принципові моменти уже погоджені, а уряд зібрав погодження тексту в основних міністерствах.

Щодо спільного Фонду, то за інформацією Шмигаля, він створюється на засадах 50/50. Обидві сторони роблять внески та мають рівне представництво в управлінні.

Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами. Внесок здійснюється лише з нових ліцензій та нової ренти на корисні копалини.

Угода не містить згадок про боргові зобов'язання. Жодна допомога, яка надавалась Україні до підписання, не є предметом цієї угоди. До внесків у Фонд може зараховуватися нова військова допомога від США.

Фонд протягом 10 років інвестує в розвиток і відновлення України та української економіки.

Угоду обов'язково має ратифікувати Верховна Рада.

Угода не суперечить вступу до Євросоюзу та іншим міжнародним зобов'язанням.

Підписання цього документа є першим кроком на шляху до нового стратегічного партнерства зі США. Далі буде підписання ще двох технічних угод про безпосереднє створення фонду і його наповнення.

Шмигаль також повідомив, що уряд проведе 1 травня консультації з головами фракцій, груп і керівництвом Верховної Ради щодо ратифікації угоди про українські копалини зі США.

Прем'єр повідомив, що угода є міжнародною і буде ратифіковуватися у Верховній Раді, а щодо США зазначив, що на цьому етапі достатньо буде лише верифікації їх урядом.

"Після ратифікації в парламенті дана угода набере чинності і ми зможемо рухатися далі і підписувати технічну угоду між юридичними особами США і України", - додав він.