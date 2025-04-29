Четверте судно BYD для перевезення автомобілів вирушило в перше плавання до Бразилії

27 квітня четверте судно BYD типу Ro-Ro (Roll on-Roll off) під назвою Shenzhen офіційно розпочало своє перше океанське плавання до Бразилії, взявши на борт понад 7 000 нових автомобілів.

Shenzhen спустили на воду в січні цього року в порту Янчжоу, на північний захід від Шанхая. 22 квітня суднобудівна компанія China Merchants Group офіційно передала нове судно замовнику - компанії BYD.

Довжина Shenzhen становить 219,9 метра, ширина - 37,7 метра, на борту розташовані 16 палуб. Судно здатне розвивати швидкість до 18,5 вузлів (приблизно 34,3 км/год) та одночасно перевозити до 9 200 автомобілів. Shenzhen оснащений біопаливною силовою установкою, яка може працювати на зрідженому природному газі (LNG) і звичайному судновому паливі.

BYD також експлуатує RoRo судна Explorer No.1, Changzhou і Hefei. У березні на воду було спущено п'яте судно під назвою Changsha. Його передача очікується в травні. Також у квітні було завершено будівництво судна Xi'an, проте офіційна дата його введення в експлуатацію поки що не оголошена.

У першому кварталі 2025 року судна BYD перевезли понад 25 000 автомобілів нової енергії (китайський термін, що об'єднує електромобілі та плагін-гібриди). При цьому загальна кількість закордонних продажів BYD у цей період склала 206 000 одиниць, що на 110% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Бразилія є найбільшим експортним ринком для BYD. За останні два роки компанія стала найбільш швидкозростаючим китайським автовиробником за обсягами інвестицій у цій країні.