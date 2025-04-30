Попит на золото у світі в I кв. зріс на 16% за рахунок припливу в ETF

Світовий попит на золото без урахування позабіржових угод (OTC) у першому кварталі 2025 року склав 1,31 тис. тонн, що на 16% перевищує результат відповідного періоду минулого року, підрахував World Gold Council (WGC).

Попит на ювелірні прикраси на тлі високих цін впав до мінімуму з ковідного 2020 року. Але різкий приплив золота в ETF збільшив інвестиційний попит у 2,7 раза, до 552 тонн, а це найвищий рівень з I кварталу 2022 року. Попит на монети і злитки також залишається вищим за середній.

Видобуток золота досяг рекордних для першого кварталу 856 тонн. Загалом пропозиція зросла на 1%, до 1,206 тис. тонн. Дефіцит на ринку був покритий за рахунок OTC.

