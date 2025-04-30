Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит на золото у світі в I кв. зріс на 16% за рахунок припливу в ETF

12:51 30.04.2025 |

Фінанси

 

Світовий попит на золото без урахування позабіржових угод (OTC) у першому кварталі 2025 року склав 1,31 тис. тонн, що на 16% перевищує результат відповідного періоду минулого року, підрахував World Gold Council (WGC).

Попит на ювелірні прикраси на тлі високих цін впав до мінімуму з ковідного 2020 року. Але різкий приплив золота в ETF збільшив інвестиційний попит у 2,7 раза, до 552 тонн, а це найвищий рівень з I кварталу 2022 року. Попит на монети і злитки також залишається вищим за середній.

Видобуток золота досяг рекордних для першого кварталу 856 тонн. Загалом пропозиція зросла на 1%, до 1,206 тис. тонн. Дефіцит на ринку був покритий за рахунок OTC.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5647
  0,1794
 0,43
EUR
 1
 47,2840
  0,1081
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0975  0,12 0,28 41,7664  0,11 0,26
EUR 46,9286  0,08 0,16 47,7329  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,10 0,24 41,4950  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес