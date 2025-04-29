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АНАЛІТИКА

Pirelli позбулася контролю китайського акціонера

13:54 29.04.2025 |

Транспорт

 

Рада директорів італійського виробника шин Pirelli позбавила контролю над компанією її найбільшого акціонера - китайську Sinochem. Таке рішення рада директорів ухвалила у понеділок, 28 квітня, йдеться на сайті Pirelli.

У заяві Pirelli сказано, що за резолюцію проголосували дев'ять із 15 членів ради директорів. П'ять китайських членів ради директорів проголосували проти, ще один - утримався.

Рішення ради директорів компанії знизити статус управління китайського конгломерату, якому належить частка близько 37%, ухвалено за запитом італійських регулювальних органів.

У 2023 році уряд Італії обмежив повноваження Sinochem у Pirelli, позбавивши китайського акціонера права призначати генерального директора і визначати стратегію компанії. Рішення пояснили питаннями національної безпеки.

Нині Sinochem заважає зусиллям Pirelli для зміцнення своєї присутності у США.

"Рішення про відсутність контролю з боку акціонера Sinochem є першим, але не вирішальним кроком на шляху до необхідного коригування управління Pirelli відповідно до нормативних обмежень у США", - йдеться в заяві італійської компанії.

Керівництво підтвердило, що і далі вестиме діалог з основними акціонерами, щоб привести управління Pirelli у відповідність до американських норм.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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